Srbija

PRIJAVA ZA PAKETIĆE: Vlasotince sprema novogodišnje poklone

Игор Митић
Igor Mitić

12. 11. 2026. u 11:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Lokalna samouprava u Vlasotincu će, i ove godine, obezbediti novogodišnje paketiće za svu decu do sedam godina starosti, koja imaju prebivalište na teritoriji ove opštine.

ПРИЈАВА ЗА ПАКЕТИЋЕ: Власотинце спрема новогодишње поклоне

OU Vlasotince

Pravo na novogodišnji paketić imaju mališani rođeni od 1. januara 2019. do 5. decembra ove godine, što je rok za podnošenje prijave.

Prijavni formular, roditelji odnosno zakonski zastupnici, mogu da preuzmu sa sajta lokalne smaouprave ili u njenom Uslužnom centru, radnim danima od sedam do 15 časova.

Potrebno je pripremiti i očitanu ličnu kartu ili kopiju pasoša, kao i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete. Sva ova dokumentacija može se predati u Uslužnom centru ili poslati na mejl koji je opština otvorila za ove potrebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OD 1. JANUARA U BAJINOJ BAŠTI: Grejanje skuplje za 10 odsto
Srbija

0 0

OD 1. JANUARA U BAJINOJ BAŠTI: Grejanje skuplje za 10 odsto

Opštinsko veće Bajine Bašte donelo je na svojoj poslednjoj sednici odluku o povećanju cene grejanja za 10 odsto, a novi cenovnik će biti primenjivan od 1. januara. Ubuduće će domaćinstva plaćati 148 dinara po kvadratnom metru, uz dodatnih 10 odsto PDV, dok će cena za privredu iznositi 220 dinara.

12. 11. 2026. u 10:11

Politika
Tenis
Fudbal
LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao

LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao