PRIJAVA ZA PAKETIĆE: Vlasotince sprema novogodišnje poklone

Lokalna samouprava u Vlasotincu će, i ove godine, obezbediti novogodišnje paketiće za svu decu do sedam godina starosti, koja imaju prebivalište na teritoriji ove opštine.

OU Vlasotince

Pravo na novogodišnji paketić imaju mališani rođeni od 1. januara 2019. do 5. decembra ove godine, što je rok za podnošenje prijave.

Prijavni formular, roditelji odnosno zakonski zastupnici, mogu da preuzmu sa sajta lokalne smaouprave ili u njenom Uslužnom centru, radnim danima od sedam do 15 časova.

Potrebno je pripremiti i očitanu ličnu kartu ili kopiju pasoša, kao i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete. Sva ova dokumentacija može se predati u Uslužnom centru ili poslati na mejl koji je opština otvorila za ove potrebe.