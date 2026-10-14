OVDE ZEMLJA I DALJE JECA: U Dragincu kod Loznice održan komemorativni skup u znak sećanja na 3.000 žrtava fašista

STOJIMO danas ovde, na ovom svetom mestu, na obodu reke Jadra, na mestu gde i sama zemlja tiho, pod nogama našim, jeca.

V Mitrić

Stojimo ovde nad najvećom grobnicom seljaka na Balkanu, sećajući se, sa tugom, njihovog stradanja velikog i uzvišenog. Stojimo u Dragincu, našoj jadarskoj Golgoti, na mestu gde se pre osamdeset pet godina nebo pomračilo od tuge. Zemlja je tada otvorila utrobu svoju da primi krv i tela, a Gospod naručje svoje da u njega obgrli i primi stotine i hiljade nevinih duša.

Ovo je na velikom komemorativnom skupu u Dragincu kod Loznice rekao episkop šabački Jerotej, koji je, sa sveštenstvom iz Jadra, služio pomen za 3.000 civila, žrtava zloglasne fašističke, kaznene ekspedicije, streljanih u Jadru, u oktobru 1941 godine.

Kako je rekao, "od 1941. godine, oktobar u ovom kraju nije više godišnje doba, on je živa rana ali i večni parastos – plamen voštanice, pred prestolom Boga živoga"

- Danas pominjemo i molimo se Gospodu za blizu tri hiljade postradalih duša, a posebno za one kojima, po rečima Gospodnjim, pripada Carstvo Nebesko. To su dečica, čije nevine duše fašistički dželati nisu poštedeli, već su ih besomučno masakrirali - rekao je vladika. - Krivi smo bili jer nismo želeli da budemo robovi. Želeli smo da živimo kao slobodni ljudi. Zato smo i platili surovu cenu – stotinu, pa i hiljadu Srba za jednog nemačkog vojnika.

V Mitrić

U ime Vlade Srbije govorio je Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

- Pre 85 godina ovde, na ovom prostoru, plakali su i nebo i zemlja. Cela teritorija Srbije, od Mačve do Kraljeva i Studenice, do Šumadije, bila je natopljena krvlju. Ali postavlja se pitanje zašto. Kome smo mi to smetali i zašto smetamo da jedno nekršteno dete od deset dana života u Cikotama bude nabijeno na nemački bajonet? Ne mogu da oproste zato što su Srbi branili ono jedino što su imali, a to je parče ognjišta, svoje tarabe, svoj kućni prag, svoju čast i dostojanstvo svojih majki, sestara i žena. Branili su svoju njivu koja ih hrani i nisu prekoračili ni pedalj u tuđu zemlju.

V Mitrić

To nijedan narod u Evropi, sem jednog malog francuskog mesta u kojem je stradalo više od 90 odsto stanovništva tog sela, nije doživeo u Drugom svetskom ratu. Da ne pominjemo Bojnik, bojničke žrtve, Prebilovce, Jadovno i Jasenovac.