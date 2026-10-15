DEMOKRATSKA STRANKA OPET JASNO POKAZALA SVOJU NEMOĆ: Sramno uznemiravali građane Šapca po noći

DEMOKRATSKA stranka je sinoć pokazala svoju krajnju nemoć i bezobrazluk, ne hajući za zdravlje ljudi niti za zaštitu životne sredine.

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Njeni predstavnici su se, naime, nakon skupa "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", na kojem je govorio nosilac ove izborne liste, Aleksandar Vučić, pojavili u gluvo doba noći, navodno "dezinfikujući" grad zbog održanog skupa.

Tim povodom, dotični su očigledno izazvali paniku i nervozu među građanima, i to iz više razloga.

Prvo, prskali su grad za sada nepoznatim tečnostima, koje mogu da sadrže ko zna kakve opasne supstance i hemikalije.

Drugo, kao po običaju, skup nisu prijavili nadležnim organima, niti su najavili da će se pojaviti u zaštitnim odelima, što je među građanima izazvalo veliki strah jer nisu znali koja služba obavlja bilo kakvo prskanje po centru grada.

Treće, uznemirili su stanovnike užeg centra grada jer su tokom noći megafonima objavljivali svoje stavove, što, takođe, nisu najavili da će činiti, pa su građani ostali iznenađeni i zaprepašćeni zbog buke koju su napravili.

Četvrto, uprkos svemu tome, na svom Instagram profilu nisu jasno istakli da je Demokratska stranka organizovala taj "performans", već su se ponovo sakrili iza neodređenog naziva "grupa građana", pokušavajući time da dodatno unesu pometnju među građane.

Ovim neodgovornim ponašanjem ponovo su jasno stavili do znanja da njih, tu neodređenu "grupu građana", ne zanima narod i da žele da prodube podele u narodu, ne bi li izvršili svoj zadatak, za koji su, očigledno, plaćeni od raznoraznih NVO i stranih službi, kako bi uneli razdor i izazvali građanski rat.

Međutim, ono što su iznova pokazali jeste običan kukavičluk, jer nisu smeli da se pojave na skupu i javno postave pitanja prvom na listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

Umesto toga, bili su veoma "hrabri" da se pojave nekoliko sati nakon skupa, kada su bili sigurni da su se svi razišli, i tada izvedu svoj "performans".

Nakon ovog "junačenja" ostaje samo pitanje: čime ste prskali grad?! I zašto ste tim činom namerno izazvali paniku među građanima?!

(TV Mačva)

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