PRISTUPAČNOST OSNOVNO LJUDSKO PRAVO: U Novom Sadu obeležen Međunarodni dan belog štapa

ČLANICA Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci i zdravstvo Sonja Radaković posetila je Gradsku organizaciju slepih Novi Sad povodom Međunarodnog dana belog štapa, koji se širom sveta obeležava 15. oktobra.

FOTO: Grad Novi Sad

-Svetski dan belog štapa nije samo prilika da skrenemo pažnju na izazove sa kojima se suočavaju naši sugrađani oštećenog vida, već i dan kada slavimo njihovu samostalnost, hrabrost i brojna postignuća - rekla je Sonja Radaković. - Novi Sad se strateški opredelio da bude grad bez barijera. Kroz programe socijalne zaštite, Grad izdvaja značajna sredstva za podršku udruženjima građana. Gradskoj organizaciji slepih Novi Sad dodeljen je iznos od 2,9 miliona dinara u 2026. godini. Svesni smo da je pristupačnost osnovno ljudsko pravo.

FOTO: Grad Novi Sad

Zbog toga se, kako je dodala, kontinuirano radi na postavljanju i održavanju taktilnih staza vodilja na novosadskim ulicama, unapređenju zvučne signalizacije na raskrsnicama u gradu, kao i finansiranju i sufinansiranju programa koji podstiču zapošljavanje, kulturnu i sportsku afirmaciju slepih i slabovidih osoba.

Ona je takođe i uputila čestitke povodom slave Pokrov presvete Bogorodice koja je takođe obeležena u prostorijama ove organizacije.