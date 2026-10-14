Srbija

PUT NA KRF ZA ODLIKAŠE: Novi Sad nagradio najbolje đake

Jelena Lemajić

14. 10. 2026. u 11:52

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Najbolji učenici novosadskih osnovnih škola i srednjih škola otputovali su na studijsko i edukativno putovanje u Severnu Grčku, na ostrvo Krf.

ПУТ НА КРФ ЗА ОДЛИКАШЕ: Нови Сад наградио најбоље ђаке

Grad Novi Sad

- Putovanje se organizuje u okviru Programa za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja, koji Grad Novi Sad tradicionalno realizuje od 2019. godine. Programom je obuhvaćeno oko 50 najuspešnijih učenika iz svih novosadskih osnovnih škola i srednjih škola koje imaju odeljenja osnovnog obrazovanja, a za njegovu realizaciju je iz budžeta Grada Novog Sada u ovoj godini izdvojeno 4.023.500. dinara. Važno nam je da kao društvo nagrađujemo one najbolje i da skrećemo pažnju javnosti na prave vrednosti – istakla je Milica Vučićević, članica Gradskog veća za obrazovanje.

Ona je takođe naglasila da putovanje predstavlja priliku da učenici prošire svoja znanja o srpskoj istoriji, posebno o stradanju i boravku srpske vojske na Krfu tokom Prvog svetskog rata, ali i da kroz neposredno upoznavanje sa značajnim istorijskim lokalitetima steknu dragocena obrazovna i životna iskustva.

Tokom petodnevnog boravka na Krfu, učenici će posetiti značajna kulturno-istorijska mesta, među kojima su ostrvo Vido i spomen-kosturnica srpskih vojnika, Plava grobnica, Muzej „Srbi na Krfu od 1916. do 1918. godine“, Srpska kuća, Srpsko vojničko groblje i Crkva Svetog Spiridona.

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