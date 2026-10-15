Politika

SRAMNO! Rasna teorija "Studentske liste": Samo su oni ljudi, a pristalice Vučića majmuni! (FOTO)

В.Н.

15. 10. 2026. u 11:43

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NOVI fašistički ispad "studentske liste".

СРАМНО! Расна теорија Студентске листе: Само су они људи, а присталице Вучића мајмуни! (ФОТО)

Foto: Z. Jovanović

Rasna teorija "Studentske liste" osvanula je u medijima.

Kako se može videti, još jednom pokazuju svoje pravo lice i štazaista misle o građanima Srbije.

Foto: Printskrin

Dakle, poruka im je sasvim jasna.

Samo su oni ljudi, a svi ostali su majmuni, tačnije svi koji glasaju za Aleksandra Vučića.

Zamislite kako bi se prema narodu Srbije ponašali i odnosili kada bi došli na vlast!

Čist fašizam!

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