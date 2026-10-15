SRAMNO! Rasna teorija "Studentske liste": Samo su oni ljudi, a pristalice Vučića majmuni! (FOTO)
NOVI fašistički ispad "studentske liste".
Rasna teorija "Studentske liste" osvanula je u medijima.
Kako se može videti, još jednom pokazuju svoje pravo lice i štazaista misle o građanima Srbije.
Dakle, poruka im je sasvim jasna.
Samo su oni ljudi, a svi ostali su majmuni, tačnije svi koji glasaju za Aleksandra Vučića.
Zamislite kako bi se prema narodu Srbije ponašali i odnosili kada bi došli na vlast!
Čist fašizam!
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