Srbija

VAŽNI SEGMENTI KULTURNOG NASLEĐA: Seminar u Novom Sadu o očuvanju jevrejskih grobalja

Jelena Lemajić

14. 10. 2026. u 15:45

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Novi Sad je domaćin Seminara o zaštiti jevrejskih grobalja, koji se 14. i 15. oktobra održava sa ciljem unapređenja znanja i saradnje u oblasti očuvanja jevrejskog kulturnog nasleđa i zaštite jevrejskih grobalja, kao važnih svedočanstava istorije i postojanja jevrejskih zajednica u Evropi.

ВАЖНИ СЕГМЕНТИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА: Семинар у Новом Саду о очувању јеврејских гробаља

Grad Novi Sad

Seminar organizuje ESJF - Evropska inicijativa za očuvanje jevrejskih grobalja, u saradnji sa Jevrejskom opštinom Novi Sad i Istorijskim arhivom Grada Novog Sada, uz finansijsku podršku Saveznog ministarstva spoljnih poslova Nemačke. Okuplja stručnjake, istraživače, arhiviste, nastavnike i druge zainteresovane za zaštitu jevrejskog nasleđa, razmenu stručnih znanja i razvijanje mehanizama za očuvanje jevrejskih grobalja, posebno u sredinama u kojima više ne postoje zajednice koje su se o njima tradicionalno brinule.

- Jevrejska zajednica je više od tri veka neodvojivi deo istorije, identiteta i duha Novog Sada. Jevreji su našem gradu dali trgovce, zanatlije, lekare, pravnike, naučnike, umetnike i dobrotvore, a njihov doprinos predstavlja dragoceno nasleđe koje nas obavezuje da ga čuvamo i prenosimo budućim generacijama. Istovremeno, ne smemo zaboraviti ni najtragičnije stranice naše istorije. Novosadski pogrom iz januara 1942. godine i deportacija jevrejskih sugrađana u nacističke logore smrti 1944. godine trajna su opomena o posledicama mržnje, netrpeljivosti i zločina. Naša je dužnost da čuvamo uspomenu na nevino stradale i da njihove sudbine ostanu deo istorijskog pamćenja našeg grada - poručio je gradonačelnik Žarko Mićin. - Grad Novi Sad posvećen je očuvanju jevrejskog kulturnog nasleđa - od brige o Sinagogi, jednom od najznačajnijih simbola našeg grada, do održavanja jevrejskih grobalja, obeležavanja mesta stradanja i realizacije programa koji mladim generacijama približavaju istoriju i tradiciju jevrejske zajednice.

- Kroz saradnju sa Jevrejskom opštinom, kulturnim ustanovama i arhivima razvijamo kulturu sećanja i radimo na tome da istina o stradanju naših sugrađana nikada ne bude zaboravljena. U tome posebno mesto ima i borba protiv antisemitizma. Osnivanjem Gradskog saveta za prevenciju antisemitizma i doslednim reagovanjem na pojave mržnje pokazujemo da su bezbednost, dostojanstvo i ravnopravnost svih građana naša trajna odgovornost. Želimo da Novi Sad bude grad u kome se svako oseća sigurno, prihvaćeno i uvaženo, bez obzira na veru, poreklo ili uverenja. Očuvanje jevrejskih grobalja zato nije samo zaštita materijalnog nasleđa već i čuvanje sećanja na ljude, porodice i čitave zajednice koje su oblikovale našu istoriju. Čuvajući njihovo nasleđe i pamteći stradale, čuvamo istorijsko pamćenje, vrednosti zajedništva i dušu Novog Sada - dodao je gradonačelnik.

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