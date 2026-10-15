Politika

VUČIĆ NAJAVIO VELIKA ULAGANJA U OBRAZOVANJE: Da mladi mogu da imaju sigurnu budućnost u svojoj Srbiji!

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15. 10. 2026. u 12:01

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je na nedavno održanom predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Zaječaru da se sprema poseban plan za razvoj istoka Srbije, koji uključuje i velika ulaganja u obrazovanje

ВУЧИЋ НАЈАВИО ВЕЛИКА УЛАГАЊА У ОБРАЗОВАЊЕ: Да млади могу да имају сигурну будућност у својој Србији!

Foto: Printscreen/Informer

Deo obraćanja obajvljen je i putem zvaničnog Instagram naloga:

"Ulagaćemo u znanje, pravićemo posebne trening-centre na istoku Srbije za dualno obrazovanje.

Hoćemo da nam ljudi budu spremni, da nam mladi ljudi budu spremni za budućnost.

Da mogu da nastave sa fakultetskim obrazovanjem i opet da imaju siguran posao.

Da mogu da planiraju svoju budućnost, i da mogu da se vraćaju iz inostranstva, da mogu da budu sigurni, da imaju dobru budućnost u svojoj zemlji.

Za to je potrebna ogromna energija, za to je potreban ogroman rad.

To nije lako, ali sam siguran da to možemo da napravimo", poručio je on.

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