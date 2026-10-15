VUČIĆ NAJAVIO VELIKA ULAGANJA U OBRAZOVANJE: Da mladi mogu da imaju sigurnu budućnost u svojoj Srbiji!
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je na nedavno održanom predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Zaječaru da se sprema poseban plan za razvoj istoka Srbije, koji uključuje i velika ulaganja u obrazovanje
Deo obraćanja obajvljen je i putem zvaničnog Instagram naloga:
"Ulagaćemo u znanje, pravićemo posebne trening-centre na istoku Srbije za dualno obrazovanje.
Hoćemo da nam ljudi budu spremni, da nam mladi ljudi budu spremni za budućnost.
Da mogu da nastave sa fakultetskim obrazovanjem i opet da imaju siguran posao.
Da mogu da planiraju svoju budućnost, i da mogu da se vraćaju iz inostranstva, da mogu da budu sigurni, da imaju dobru budućnost u svojoj zemlji.
Za to je potrebna ogromna energija, za to je potreban ogroman rad.
To nije lako, ali sam siguran da to možemo da napravimo", poručio je on.
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