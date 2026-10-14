ŽRTVE UTKANE U VEČNOST: U Kraljevu obeležena 85. godišnjica zverskog fašističkog zločina
Komemorativnom sednicom Skupštine grada, parastosom koji su na „Groblju streljanih 1941.“ služili sveštenici žičke eparhije, kao i nizom prigodnih manifestacija, u Kraljevu je obeležena 85. godišnjica fašističkog zločina u kojem su okupatorski vojnici Vermahta streljali više od dve hiljada nevinih civila.
Pod zverskim geslom „Sto za jednog“ kako je glasila kaznena naredba broj 888 general-feldmaršala Vilhelma Kajtela, za samo nekoliko oktobarskih dana 1941. godine Nemci su u znak odmazde u Kraljevu mitraljeskim rafalima streljali najmanje 2.190 osoba različitog porekla, uzrasta i zanimanja.
Ne zaborvaljajući ovaj zločin i sećajući se nevinih žrtava među kojima su čak 102 osobe bile mlađe od 18 godina, a najveći broj u najplodotvornijem životnom i radnom dobu, između 25 i 45 godina starosti, u venac na humke stradalih u ime Vlade Srbije u tehničkom mandatu položio je državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Vukelić.
Uz potomke streljanih, poštu žrtvama fašističkog zločina polažući vence odali su i čelnici kraljevačke lokalne samouprave, predstvnici državnih i lokalnih organa i institucija, delegacije ustanova, preduzeća i institucija, boračkih i drugih udruženja.
U amfiteatru Groblja streljanih, glumci Kraljevačkog pozorišta izveli su muzičko-poetski recital „Oktobarski rekvijem“ po dnevničkim zapisima, svedočenjaima, dokumentarnoj građi i stihovima Bogdana Mrvoša, a u režiji Aleksandre Kovačević, dok je na komemorativnoj sednci lokalnog prlamenta o krvavom kraljevačkom oktobru besedio dr Milan Matijević, hroničar događaja u gradu na Ibru.
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