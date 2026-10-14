GRAD VRANJE: I ove godine nagrade uspešnim studentima

GRADSKO veće usvojilo je na poslednjoj sednici tekst kojim se definiše javni poziv uspešnim studentima za nagrade.

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Prema ovom dokumentu, za školsku 2026/2027. godinu biće dodeljene finansijske nagrade studentima na prvom stepenu studija, odnosno studentima od 3-6. godine osnovnih akademskih ili strukovnih studija, kao i studentima na drugom stepenu odnosno, na master akademskim studijama.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na finansijsku nagradu su da su su redovni studenti visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, i da se finansiraju iz budžeta, da su redovni studenti od 3-6. godine osnovnih akademskih ili strukovnih studija, ili studenti master studija.

Među uslovima navodi se i da su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija i da nisu izgubili, odnosno obnovili, nijednu godinu studija, da je prosečna ocena tokom dosadašnjih studija najmanje 9,25 za prvu kategoriju nagrade, odnosno 9,51 za drugu kategoriju nagrade, da imaju prebivalište na teritoriji grada Vranja, da imaju najviše 26 godina starosti.

Potrebna dokumentacija, rokovi i drugi detalji biće saopšteni prilikom raspisivanja Javnog poziva. Visina sredstava za prvu kategoriju nagrade iznosi 20.000 dinara, dok je za drugu kategoriju taj iznos 30.000 dinara.