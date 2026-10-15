HRVATSKU TRESE EKONOMSKA KRIZA: Godišnja inflacija za septembar potvrđena na 4,7 odsto
GODIŠNjA inflacija u Hrvatskoj za septembar porasla je sa avgustovskih 4,2 odsto na 4,7 odsto, u skladu sa prethodnom preliminarnom procenom, pokazao je danas objavljeni izveštaj Državnog zavoda za statistiku (DžS).
Cene energije porasle su za 20,4 odsto međugodišnje, u sektoru usluga za 7,6 odsto, hrane, pića i duvana za 0,2 odsto, dok su cene industrijskih neprehrambenih proizvoda osim energije pale za 1,4 odsto.
Na mesečnom nivou, potrošačke cene u Hrvatskoj su porasle za 0,9 odsto. Industrijski neprehrambeni proizvodi osim energije poskupeli su mesečno za 2,8 odsto, a energije za 2,7 odsto, dok su cene u sektoru usluga pale za 0,7 odsto, a hrane, pića i duvana za 0,2 odsto.
Hrvatska inflacija za septembar merena harmonizovanim indeksom potrošačkih cena (HICP) porasla je za 4,3 odsto međugodišnje, a na mesečnom nivou se nije menjala, navodi DžS na svojoj veb stranici.
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