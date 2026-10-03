Srbija

DUHOVNI PRAZNIK GRADA NA IBRU: Uz svečanu litiju mošti prepodobne Anastasije Srpske dočekane u Kraljevu

Goran Ćirović

03. 10. 2026. u 18:04

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Uz svečanu litiju gradskim ulicama predvođenu sveštenstvom, vojskom, policijom, predstavnicima lokalne samouprave i brojnim vernicima, mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, Stefana Prvovenčanog i kneza Vukana, dočekane su u gradu na Ibru gde će građani sve do 6. oktobra imati jedinstvenu priliku da se poklone i celivaju ove pravoslavne svetinje.

ДУХОВНИ ПРАЗНИК ГРАДА НА ИБРУ: Уз свечану литију мошти преподобне Анастасије Српске дочекане у Краљеву

G.Šljivić

Mošti mati Anastasije, supruge velikog župana Stefana Nemanje (Svetrog Simeona Mirotočivog), majke prvog srpskog kralja i prvog srpskog arhiepiskopa, od otkrića pre četiri decenije, počivaju u srebrnom kivotu u manastiru Studenica, odakle su, uz prenoćište i večernju službu u manastiru Žiči, takođe srednjovekovnoj zadužbini Nemanjića, sa blagoslovom mitrpolita niškog i administratora Eparhije žičke Arsenija, upućene u Hram Svetog Save u Kraljevu.

G.Šljivić

 

Preodobna Anastasija, rođena kao Ana 1125. godine, potiče iz vizantijske carske porodice. U braku sa velikim županom Stefanom Nemanjom, utemeljivačem srpske države i rodonačelnikom dinastije Nemanjića, dobila je sinove Vukana, prvog srpskog kralja Stefana Prvovenčanog i Rastka, potonjeg Svetog Savu, kao i tri kćeri. U svojim poznim godinama zamonašila se u manastiru Presvete Bogorodice u Kuršumliji dobivši ime Anastasija, a preminula je junu 1200. godine.

G.Šljivić

 

Posle sedam vekova od smrti, njene mošti otkrivene su 1986. godine tokom opsežnih arheoloških istraživanja u priprati manastira Studenice. Deset godina kasnije, položene su u novi, srebrni kivot u kojem i danas počivaju.

G.Šljivić

 

Uz bogosluženja, molebane, predavanja, molitve za duhvno i telesno ozdravljenje, u porti Hrama Svetog Save, za vreme boravka moštiju prepodobne Anastasije, biće upriličeni prigodni nastupi horova, folklornih ansambala i koncerti tradicionalne i duhovne muzike. Osim toga, planirana je i promocija knjige „Sveti Jovan Bogoslov i njegovo pashalno jevanđelje: predgovor teologiji“, a u ovdašnjem Narodnom muzeju i izložba posvećena izradi srebrnog kivota, sveštenika i vajara Vojislava Bilbije.

G.Šljivić

 

ORGANIZACIJA

VELIKI DOPRINS organizaciji svečanog dočeka i boravka moštiju u gradu na Ibru, u susret prvoslavnog praznika Kraljevdana koji Kraljevčani od 1998. godine obeležavaju i kao Dan svog grada, uz manastire Studenica i Žiča, dali su i ovdašnja lokalna samouprava, kao i Vojska Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

G.Šljivić

 

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