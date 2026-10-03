"POKUŠALI SU DA POSVAĐAJU SVE U DRŽAVI" Vučić: Hvala vam što to niste dozvolili

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić govori na velikom skupu u Areni.

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- Pokušali su da posvađaju sve u državi i hvala vam što to niste dozvolili, što ste to prepoznali u jednom trenutku. Hvala momcima i devojkama što su u Pionirskom parku stajali i gledali i bilo je dovoljno. Videli su nepokolebljive ljude s nepokolebljivim srcem, jer su tu da sačuvaju državu. Hvala vam na tome. Mnogo sam srećan što sam vas imao za saborce