PET MILIONA IZ BUDŽETA: Sufinansiranje projekata Dobrovoljnih vatrogasnih društava u Kraljevu

Za podršku programa i projekata Dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) na teritoriji Kraljeva i ove godine iz gradskog budžeta ukupno je izdvojeno pet miliona dinara.

G.Šljivić

Odlukom ovdašnjeg Gradskog veća za (su)finansiranje nabavke i unapređenje opreme, obuku članova i aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite, novčana sredstva iz budžeta dobilo je ukupno sedam korisnika - Gradski vatrogasni savez 3,2 milona za „Unapređenje operativne sposobnosti, bezbednosti i održivosti Dobrovoljnih vatrogasnih društava“, dok je po 300.000 dinara pripalo DVD „Vrba“, DVD „Vitkovac–Milakovac–Pečenog“, DVD „Kraljevo“, DVD „Padobranac“ iz Bogutovca, DVD „Mataruška Banja“ i DVD „Bukovica“.

G.Šljivić

- Kraljevo je po podršci dobrovoljnim vatrogascima već godinama najpozitivniji primer u Srbiji. Sa tom praksom nastaviće se i u narodnom periodu jer se i ove gdine pokazao njihov nemerljiv doprinos u odbrani i zaštiti od požara – rekao je Sreten Jovanović, član kraljevačkog Gradskog veća, uručujući ugvore predstavnicima DVD o dodeli sredstava.

G.Šljivić Sreten Jovanović

Ovom prilikom lokalnim DVD i ostalim organizacijama koje su učestovale u gašenju velikog požara na planini Stolovi poviše Kraljeva minulog leta uručene su posebne zahvalnice.