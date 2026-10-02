ŠANSA ZA POSAO I KARIJERU: Konkurs za nove pripadnike 2. brigade KoV
U Drugoj brigadi Kopnene vojske Srbije sa komandom u kraljevačkoj kasarni „Ribnica“ otvoren je konkurs za prijem novih profesionalnih pripadnika, kao i poseban konkurs za prijem u tenkovske jedinice.
Kako saznajemo u 2. brigadi KoV, Vojska Srbije profesionalnim vojnicima, uz zaposlenje i profesionalno usavršavanje, omogućava i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, kao i pravo na uvećani radni staž u zavisnosti od jedinice i radnog mesta.
Kandidati moraju biti neosuđivani državljani Srbije, starosti od 19 do 35 godina, a svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti u najbližoj kasarni ili na internet stranici Vojske Srbije.
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