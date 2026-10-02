Srbija

MALIŠANI POLOŽILI ISPIT: U Kraljevu održana tradicionalna humanitarno-sportska manifestacija

Goran Ćirović

02. 10. 2026. u 13:02

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U organizaciji lokalne kancelarije Crvenog krsta, i uz podršku ovdšnjeg Sportskog saveza i lokalne samouprave, na Atletskom stadionu kraj Ibra u centru Kraljeva održana je tradicionalna humanitarna, sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom „Trka za srećnije detinjstvo“.

МАЛИШАНИ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ: У Краљеву одржана традиционална хуманитарно-спортска манифестација

G.Šljivić

Prema slobodnoj proceni, na ovom humanitarnom krosu učestvovalo je više od 300 mališana iz kraljevačkih škola i predškolskih ustanova. Kao i lane, uslov za učešće bila je kupovina startnog broja po simboličnoj ceni, a posle kvalifikacionih nadmetanja u svojim školama i vrtićima, najbolji i najbrži učenici u svom uzrastu učestvovali su i na završnoj trci, takođe podeljenoj po kategorijama i dužini trkačkih deonica.

G.Šljivić

 

- Prodato je oko 4.000 startnih brojeva i sav prihod namenjen je za oporavak socijalno ugrožene dece na moru ili planini. Mladi Kraljevčani su polžili ispit humanosti jer ovo je zista trka u kjoj nije važno pobediti već učestvovati – kaže Snežana Apostolović, sekretar Crvenog krsta Kraljevo.

G.Šljivić

 

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