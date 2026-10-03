PARKING UMESTO DEPONIJE: Na inicijativu meštana u Opovu uređen prilaz Malom groblju

PROSTOR ispred Malog groblja u Opovu konačno je uređen i prilagođen potrebama meštana.

Foto: naseopovo

Javno preduzeće „Mladost“ je na inicijativu građana uklonilo divlju deponiju, koja se nalazila na prilazu ovoj večnoj kući, i tu napravilo dva parkinga, ukupne površine 400 kvadratnih metara.

- Očistili smo građevinski šut, koji se nalazio na tom prostoru, pripremili i nivelisali teren, a zatim ga nasuli i uredili. Sada tu imamo parkinge od 250 i 150 kvadratnih metara – kaže Nenad Josić, v.d. direktora JP „Mladost“, uz napomenu da je te radova finansirala Mesna zajednica Opovo.

Foto: naseopovo

Osim što je uklonjeno ruglo, ovom zajedničkom akcijom građana i lokalne samouprave obezbeđen je i lakši prilaz svima koji dolaze na groblje.

-Pre uređenja, ovo je bio mali, skučen prostor. Teško se manevrisalo, naročito kada su veće sahrane ili zadušnice. Sada smo građanima obezbedili više prostora za parkiranje, a mogu lakše i da okrenu svoja vozila – objašnjava Nenad Josić.

U JP „Mladost“ ističu da će i ubuduće osluškivati potrebe građana i realizovati ovakve i slične intervencije na njihovu inicijativu.

Foto: Novosti