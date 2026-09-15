Srbija

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U VLASOTINCU: Odobrena sredstva za postrojenje u Boljaru

Игор Митић
Igor Mitić

15. 09. 2026. u 14:03

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MINISTARSTVO za zaštitu životne sredine odobrilo je Vlasotincu skoro 99 miliona dinara namenjenih izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Boljare.

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У ВЛАСОТИНЦУ: Одобрена средства за постројење у Бољару

I. Mitić

- Ovom investicijom postiže se zdravije i bezbednije okruženje, a doprineće i da kvalitet vode u reci Vlasini, koji je poslednjim analizama ocenjen kao veoma dobar, bude još bolji – istakao je Vladimir Kocić, zamenik predsednika opštine.

Radi se o četvrtoj investiciji, vezanoj za unapređenje i praćenje stanja životne sredine, koje je pomenuto ministarstvo odobrilo Vlasotincu tokom ove godine, a u lokalnoj samoupravi već najavljuju nove projekte u ovoj oblasti.

Oni se odnosi na nesanitarnu deponiju, transfer stanice, kao i na glavno postrojenje za preradu otpadnih voda u Vlasotincu.

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