ZA VIKEND SVI U VRŠAC: Lepo vreme i bogat program zovu na 68. „Dane berbe grožđa“

VRŠAC je spreman da po 68. put ugosti turiste iz cele Srbije i regiona na „Danima berbe grožđa“, koji će se ove godine održati od 17. do 20. avgusta. Meteorolozi najavljuju lepo vreme, a organizatori bogat program, tako da za vikend – svi u Vršac!

Foto: J.Baljak

Manifestacija će, tradicionalno, početi u četvrtak popodne, događajem „U susret Grožđebalu“, koji se organizuje na vidikovcu, na Vršačkom bregu. Turistička organizacija je obezbedila 200 litara besplatnog vina i 1.000 besplatnih kobasica, koje će se organizovano peći na otvorenoj vatri. Program počinje u 16.30 časova, uz tamburaše.

Svečano otvaranje „Grožđebala“ – kako Vrščani nazivaju ovu manifestaciju – biće u petak uveče, kada će se publici predstaviti i novi Vinko Lozić, simbolični gradonačelnik Vršca tokom ta četiri dana praznovanja. Uloga je poverena jednom mlađem glumcu, čije se ime još drži u tajnosti. Nakon toga koncert će održati Tropiko bend.

U subotu će biti organizovane ulične trke, dečji maskenbal i nastupi lokalnih plesnih studija, dok će predveče, na glavnoj bini, vitezovi vina u svoj vinski viteški red „Sveti Teodor Vršački“ ceremonijalno primiti novog člana. Večernje koncerte će održati Mia Borisavljević i Halid Muslimović.

Foto: J.Baljak Grožđe iz aviona

U nedelju tačno u podne krenuće internacionalna karnevalska povorka, čija će ustaljena trasa biti promenjena. Potom će uslediti jedinstvena nagradna igra „Grožđe iz aviona“, kada će sa neba padati 150 padobrančića sa poklon-vaučerima različite vrednosti. Za kraj, koncert će održati Teodora Džehverović.

Od petka do nedelje biće otvoren i Vinski trg, koji će, zbog velikog interesovanja posetilaca i vinara, biti dvostruko veći nego prošle godine, kada je ustanovljen. Na tzv. Majmunskom ostrvu biće postavljeno 12 montažnih objekata sa rashladnim vitrinama, u kojima će se predstaviti 24 vinska izlagača iz Vršca i celog regiona.

Po prvi put, na Vinskom trgu će se prodavati i brendirane vinske čaše, a deo prihoda biće usmeren na nabavku opreme za ambulantu u vršačkom selu Gudurica.