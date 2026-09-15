Srbija

PRED ODBORNICIMA VAŽNE TAČKE: U petak 17. sednica Skupštine opštine Vladičin Han

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

15. 09. 2026. u 15:49

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PREDSEDNICA Skupštine opštine Vladičin Han, Danijela Popović zakazala je za petak, 18. septembra redovnu sednicu.

ПРЕД ОДБОРНИЦИМА ВАЖНЕ ТАЧКЕ: У петак 17. седница Скупштине општине Владичин Хан

Foto: J.S.

Pred odbornicima će se naći ukupno 28 tačaka dnevnog reda, a između ostalih i izveštaj  o izvršenju budžeta opštine Vladičin Han, zatim Predlog programa za unapređenje položaja mladih za period 2026.-2028. godine. Najavljena su i razrešenja i imenovanja direktora Centra za socijalni rad i komunalnog preduzeća.

Pred odbornicima će se takođe naći i set odluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti.

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