Kakav meč - totalna ludnica: Tuča, crveni kartoni i Sergej Milinković-Savić kao heroj Al Hilala u Ligi šampiona (VIDEO)
Tokom prvog kola Azijske Lige šampiona i meča između Al Hilala i Al Harafe viđen je apsolutni haos.
Al Hilal je slavio u prvom meču tamošnje Lige šampiona sa 2:1. Ludilo od meča, dva crvena kartona, tuča i Sergej Milinković-Savić obeležili su ovaj duel.
Naime, "ludiilo" je krenulo od Samervila, a pretvorilo se brzo u opšti haos i tuču. Nakon pola sata igre Samervil je izgubio kompas, krenuo u verbalni sukob, a zatim i fizički sa fudbalerom Garafe, a onda su "doleteli" i ostali igrači oba klupa, te je nastalo veliko komešanje.
Epilog opšteg haosa na terenu bio je sledeći - crveni kartoni za Samervila i Benasera.
U završnici prvog poluvremena, tačnije u trećem minutu nadoknade istog, viđen je i prvi pogodak na meču. Neveš je pogodio iz penala i doveo Al Hilal u vođstvo.
Reprezentativac Srbije, Sergej Milinković-Savić, duplirao je vođstvo tima iz Saudijske Arabije i to fantastičnim pogotkom glavom. Ubacio je Neveš, a srpski fudbaler maestralno zahvatio loptu glavom, lopta je ušla u mrežu gostujućeg tima za totalni delirijum na tribinama.
Gosti su uspeli da dođu do "počasnog" pogotka u drugom minutu nadoknade meča golom čoveka koji ima zanimljivo prezime - Aladin.
Ovo je prvi trijumf za Sergejov Al Hilal ove godine u Azijskog Ligi šampiona.
Preporučujemo
"PAOK je pronašao zlato!" Grci impresionirani partijama Ognjene Ugrešića
15. 09. 2026. u 16:10
NEĆEŠ ŽIV ODAVDE IZAĆI! Jezive scene u BiH - Navijač upao u svlačionicu i pretio sudiji
15. 09. 2026. u 16:00
"Veoma je duhovit": Čuveni košarkaš o saradnji sa Dušanom Alimpijevićem
15. 09. 2026. u 15:52
Sjajna vest za navijače Zvezde: Vraća se!
15. 09. 2026. u 15:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bivši igrač Crvene zvezde priznao: Hteo sam u Partizan, ne mogu da lažem
Novo pojačanje Železničara iz Pančeva, Miloš Pantović, otkrio je da je postojala mogućnost da umesto tima iz Pančeva pojača beogradski Partizan.
14. 09. 2026. u 17:20 >> 17:23
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)