Fudbal

Kakav meč - totalna ludnica: Tuča, crveni kartoni i Sergej Milinković-Savić kao heroj Al Hilala u Ligi šampiona (VIDEO)

Filip Milošević

15. 09. 2026. u 22:32

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Tokom prvog kola Azijske Lige šampiona i meča između Al Hilala i Al Harafe viđen je apsolutni haos.

Какав меч - тотална лудница: Туча, црвени картони и Сергеј Милинковић-Савић као херој Ал Хилала у Лиги шампиона (ВИДЕО)

Foto: Ayman Aref/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Al Hilal je slavio u prvom meču tamošnje Lige šampiona sa 2:1. Ludilo od meča, dva crvena kartona, tuča i Sergej Milinković-Savić obeležili su ovaj duel.

Naime, "ludiilo" je krenulo od Samervila, a pretvorilo se brzo u opšti haos i tuču. Nakon pola sata igre Samervil je izgubio kompas, krenuo u verbalni sukob, a zatim i fizički sa fudbalerom Garafe, a onda su "doleteli" i ostali igrači oba klupa, te je nastalo veliko komešanje.

Epilog opšteg haosa na terenu bio je sledeći - crveni kartoni za Samervila i Benasera.

U završnici prvog poluvremena, tačnije u trećem minutu nadoknade istog, viđen je i prvi pogodak na meču. Neveš je pogodio iz penala i doveo Al Hilal u vođstvo.

Reprezentativac Srbije, Sergej Milinković-Savić, duplirao je vođstvo tima iz Saudijske Arabije i to fantastičnim pogotkom glavom. Ubacio je Neveš, a srpski fudbaler maestralno zahvatio loptu glavom, lopta je ušla u mrežu gostujućeg tima za totalni delirijum na tribinama.

Gosti su uspeli da dođu do "počasnog" pogotka u drugom minutu nadoknade meča golom čoveka koji ima zanimljivo prezime - Aladin.

Ovo je prvi trijumf za Sergejov Al Hilal ove godine u Azijskog Ligi šampiona.

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