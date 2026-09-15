Kakav meč - totalna ludnica: Tuča, crveni kartoni i Sergej Milinković-Savić kao heroj Al Hilala u Ligi šampiona (VIDEO)

Tokom prvog kola Azijske Lige šampiona i meča između Al Hilala i Al Harafe viđen je apsolutni haos.

Foto: Ayman Aref/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Al Hilal je slavio u prvom meču tamošnje Lige šampiona sa 2:1. Ludilo od meča, dva crvena kartona, tuča i Sergej Milinković-Savić obeležili su ovaj duel.

Naime, "ludiilo" je krenulo od Samervila, a pretvorilo se brzo u opšti haos i tuču. Nakon pola sata igre Samervil je izgubio kompas, krenuo u verbalni sukob, a zatim i fizički sa fudbalerom Garafe, a onda su "doleteli" i ostali igrači oba klupa, te je nastalo veliko komešanje.

Epilog opšteg haosa na terenu bio je sledeći - crveni kartoni za Samervila i Benasera.

Summerville got a red card for Al Hilal for just randomly starting a fight 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/7GxLRlT0jJ — tom (@tommalone0) September 15, 2026

U završnici prvog poluvremena, tačnije u trećem minutu nadoknade istog, viđen je i prvi pogodak na meču. Neveš je pogodio iz penala i doveo Al Hilal u vođstvo.

Reprezentativac Srbije, Sergej Milinković-Savić, duplirao je vođstvo tima iz Saudijske Arabije i to fantastičnim pogotkom glavom. Ubacio je Neveš, a srpski fudbaler maestralno zahvatio loptu glavom, lopta je ušla u mrežu gostujućeg tima za totalni delirijum na tribinama.

⚽🔥 “Milinković-Savić, Al Hilal’i iki farklı öne geçiriyor!”



🔵 Al Hilal, Sergej Milinković-Savić’in 72. dakikada attığı golle Al Gharafa karşısında 2-0 öne geçiyor! pic.twitter.com/OXv95V5aBr — D-Smart Spor (@SporSmart_) September 15, 2026

Gosti su uspeli da dođu do "počasnog" pogotka u drugom minutu nadoknade meča golom čoveka koji ima zanimljivo prezime - Aladin.

Ovo je prvi trijumf za Sergejov Al Hilal ove godine u Azijskog Ligi šampiona.