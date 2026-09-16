STANJE NA GRANICAMA: Teretnjaci na Batrovcima čekaju čak šest sati, evo kakva je situacija na ostalim prelazima
PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju šest sati na izlaz.
Na graničnom prelazu Šid teretna vozila na izlaz čekaju četiri sata, a na Bezdanu dva sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Kilometarske kolone na auto-putu kod Malog Požarevca
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