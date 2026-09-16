TAJNA DANAŠNJEG PRAZNIKA: Ko su bili zaštitnici koji su promenili srpsku istoriju i zašto se danas moli za slogu i mir

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju tri velika stuba vere – Svetog sveštenomučenika Antima, Prepodobnog Teoktista i Svetog Joanikija II, prvog srpskog patrijarha.

Foto: SPC

Ova tri svetitelja, iako su živela u različitim epohama, povezuje ista nepokolebljiva ljubav prema Hristu, Crkvi i istini. U nastavku donosimo njihova opširna žitija, detalje o stradanju i značaju za pravoslavlje.

👑 Sveti Joanikije II: Prvi srpski patrijarh i čuvar Dušanovog carstva

Sveti Joanikije je jedna od najvažnijih ličnosti u istoriji Srpske pravoslavne crkve. Rođen je u okolini Prizrena i od mladosti je bio posvećen crkvenom životu. Zbog svoje mudrosti i obrazovanja, kralj Stefan Dušan ga je uzeo na dvor za svog logofeta (kancelara).

Nakon smrti arhiepiskopa Danila II, Joanikije je izabran za arhiepiskopa srpskog.

Proglašenje patrijaršije i krunisanje cara

Kada je kralj Dušan odlučio da podigne Srbiju na stepen carevine, bilo je neophodno da srpska crkva dobije rang patrijaršije. Na velikom crkveno-narodnom saboru u Skoplju 1346. godine, Joanikije je proglašen za prvog srpskog patrijarha.

Samo sedam dana kasnije, na Vaskrs, patrijarh Joanikije je svečano krunisao Stefana Dušana za cara svih Srba i Grka.

Upokojenje i netruležne mošti

Patrijarh Joanikije je upravljao crkvom mudro, podizao manastire i pomagao caru u sastavljanju čuvenog Dušanovog zakonika. Kada je car Dušan krenuo u pohod na sever da brani granice od ugarskog kralja, patrijarh Joanikije je pošao sa njim.

Na tom putu se razboleo i upokojio 3. septembra 1354. godine u Žitiju.

Njegovo telo preneto je u Pećku patrijaršiju, gde i danas počivaju njegove čudotvorne i netruležne mošti.

🎶 Tropar Svetom Joanikiju (Glas 4)

"Kao svetitelj proživeo si pobožno, i ukrasio si se prvosvešteničkim dostojanstvom, Crkvu Srpsku si mudro upravljao i Bogu ugodio, Joanikije sveslavni. Zato te Hristos proslavi netruležnošću tela tvoga, moli Njega neprestano za duše naše."

✝️ Sveti sveštenomučenik Antim: Mučeništvo i krotost pred dželatima

Sveti Antim je živeo krajem 3. i početkom 4. veka u gradu Nikomidiji. Od rane mladosti odlikovao se neobičnom krotošću, čistotom života i dubokim poznavanjem Svetog pisma. Zbog svojih vrlina izabran je za episkopa nikomidijskog.

Njegova služba se poklopila sa najkrvavijim progonima hrišćana u istoriji Rimskog carstva, pod carevima Dioklecijanom i Maksimijanom.

Nakon što su pagani spalili crkvu u Nikomidiji sa dvadeset hiljada hrišćana unutra, Antim se povukao u malo selo Omana da bi odatle nastavio da bodri, tješi i upravlja preostalim vernicima.

"Ja sam onaj koga tražite"

Car Maksimijan je poslao potragu za njim. Dvadeset konjanika je našlo starog episkopa, ali ga nisu prepoznali. Antim ih je primio raširenih ruku, uveo u kuću i postavio im bogatu trpezu da večeraju i odmore se.

Dok su jeli, Antim im je rekao: "Ja sam onaj koga tražite. Ja sam Antim."

Vojnici su ostali zatečeni njegovom dobrotom i plemenitošću. Postideli su se i predložili mu da pobegne, a da oni caru kažu kako ga nisu pronašli. Antim je to odlučno odbio, rekavši da hrišćanin ne sme lagati niti bežati od mučeničkog venca. Krenuo je s njima, a tokom puta, svojim rečima i čudima, uspeo je da preobrati i krsti svih dvadeset vojnika.

Svirepo stradanje

Kada je izveden pred cara Maksimijana, odbio je da prinese žrtve idolima. Usledilo je dugotrajno i svirepo mučenje: šibali su ga volovskim žilama, proboli su mu gležnjeve i provukli konopce kroz njih, valjali su ga po oštrim krhotinama zemljanih sudova, bačen je u užarenu peć, iz koje je, milošću Božijom, izašao potpuno nepovređen.

Videvši da nikakve muke ne mogu slomiti njegov duh, car je naredio da mu se odseče glava sekirom. Sveti Antim je mirno primio udarac, predavši svoju dušu Gospodu.

🏜️ Prepodobni Teoktist: Pustinjski molitvenik i pobednik iskušenja

Prepodobni Teoktist je bio svetitelj iz 5. veka koji je izabrao put potpunog odricanja od sveta. Otišao je u jerusalimsku pustinju i nastanio se u pećini lavre Faran, zajedno sa svojim duhovnim bratom, Svetim Jevtimijem Velikim.

Teoktist je bio oličenje strogog podvižništva: živeo je u stalnom postu, jedući samo divlje bilje, dane i noći provodio je u suznim molitvama i tihovanju i postao je iguman rastaće obitelji (manastira) koju su osnovali u pustinji.

Lekcije o njegovom životu govore o potpunom očišćenju uma od strasti. Upokojio se u dubokoj starosti, ostavivši iza sebe brojne učenike koje je izveo na put spasenja.

🐟 Pravilo posta na današnji dan

Pošto je danas sreda, dan se provodi u postu.

Međutim, zbog spomena na tri velika svetitelja (naročito patrijarha Joanikija u srpskim crkvama), ublažava se post na vodi: dozvoljeno je jesti hranu spremljenu na ulju i piti vino. Meso, jaja, mleko i mlečni proizvodi se ne upotrebljavaju.

🕊️ Običaji: Kako provesti današnji dan?

Danas je dan gostoprimstva i mirenja. Po ugledu na Svetog Antima koji je ugostio svoje dželate, danas treba primiti svakog gosta sa radošću i oprostiti onima koji su nam naneli nepravdu.

Poseta hramu i molitva za mir

Vernici danas upućuju molitve Svetom Joanikiju za jedinstvo naroda, mir u državi i mudrost u donošenju teških životnih odluka.

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