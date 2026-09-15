DANI LUDAJE POMERAJU RADNO VREME GRANIČNOG PRELAZA: Evo kako će raditi Nakovo-Lunga tokom manifestacije u Kikindi

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova, Uprava granične policije, obaveštava građane da je, u saradnji sa graničnim organima Rumunije i Ministarstvom finansija - Upravom carina, zbog održavanja tradicionalne manifestacije 41. „Dani ludaje“ u Kikindi usaglašeno radno vreme Graničnog prelaza Nakovo-Lunga.

Foto: Unsplash/Imre Tomosvari

Od petka 18. septembra od 7 časova (od 8 časova po rumunskom vremenu) do nedelje 20. septembra 2026. godine do 24 časa (do 1 čas posle ponoći po rumunskom vremenu) ovaj granični prelaz raditi neprekidno, umesto od 7 do 19 časova.

Granični prelaz Nakovo-Lunga uspostavljen je za međunarodni promet putnika i prevoznih sredstava, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.