Srbija

MEMORIJALNI KUP „ZORAN PURGER“: Sutra u paraćinskom Kulturnom centru

Зорана Рашић
Zorana Rašić

11. 12. 2025. u 11:10

U PARAĆINU će sutra u Galeriji Kulturnog centra biti otvoreno 5. izdanje Memorijalnog kupa „Zoran Purger“, svojevrsni omaž umetničkom radu rano preminulog nekadašnjeg predsednika FKK „Paraćin“.

МЕМОРИЈАЛНИ КУП „ЗОРАН ПУРГЕР“: Сутра у параћинском Културном центру

Foto: Boro Rudić

Na zajednički konkurs za ovu izložbu koji su raspisali Foto-savez Srbije i paraćinski klub stigla je čak 501 fotografija 127 autora iz Srbije, Rusije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a selektor Ranko Đurović je za izložbu odabrao 90 fotografija 76 autora.

Nakon otvaranja izuzetno sadržajne postavke u 19 sati, biće saopšteno i ko su autori najboljih fotografija po izboru selektora, čiji posao zbog nikad više prispelih radova nije bio nimalo lak.

