MEMORIJALNI KUP „ZORAN PURGER“: Sutra u paraćinskom Kulturnom centru
U PARAĆINU će sutra u Galeriji Kulturnog centra biti otvoreno 5. izdanje Memorijalnog kupa „Zoran Purger“, svojevrsni omaž umetničkom radu rano preminulog nekadašnjeg predsednika FKK „Paraćin“.
Na zajednički konkurs za ovu izložbu koji su raspisali Foto-savez Srbije i paraćinski klub stigla je čak 501 fotografija 127 autora iz Srbije, Rusije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a selektor Ranko Đurović je za izložbu odabrao 90 fotografija 76 autora.
Nakon otvaranja izuzetno sadržajne postavke u 19 sati, biće saopšteno i ko su autori najboljih fotografija po izboru selektora, čiji posao zbog nikad više prispelih radova nije bio nimalo lak.
