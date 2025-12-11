POZIV PESNICIMA: Konkurs „Zavičajno zvono profesora Vučkovića“
ŽABARI - Centar za kulturu „Vojislav Ilić Mlađi“ u Žabarima raspisao je književni konkurs pod nazivom „Zavičajno zvono profesora Vučkovića“.
Konkurs obuhvata dve kategorije: za najbolju neobjavljenu zavičajnu pesmu i najbolju neobjavljenu kraću priču o zavičaju. Učesnici konkursa mogu da pošalju najviše dva rada iz obe kategorije, najkasnije do 17. januara 2026. godine. Najuspešniji radovi biće objavljeni na opštinskom sajtu i u zborniku koji se štampa svake treće godine.
