Srbija

POMOĆ STUDENTIMA: Dodeljeno pet stipendija, konkurs za još četiri

Dušanka Novković

11. 12. 2025. u 10:34

VELIKO GRADIŠTE – Opštinsko veće Veliko Gradište donelo je odluku o dodeli pet studentskih stipendija za školsku 2025/2026. godinu.

ПОМОЋ СТУДЕНТИМА: Додељено пет стипендија, конкурс за још четири

D. Novković

Stipendije su odobrene za studije psihologije, filozofije, politikologije, kineskog i turskog jezika. Visina stipendije iznosi 15.000, a za studente koji su treće i svako naredno dete u porodici 20.000 dinara. Zbog iskazanih potreba ustanova i malog broja prijavljenih studenata, raspisan je drugi konkurs za dodelu još četiri stipendije – po jedna za studije matematike i biohemije i dve za studente iz osetljivih grupa.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom