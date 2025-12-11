POMOĆ STUDENTIMA: Dodeljeno pet stipendija, konkurs za još četiri
VELIKO GRADIŠTE – Opštinsko veće Veliko Gradište donelo je odluku o dodeli pet studentskih stipendija za školsku 2025/2026. godinu.
Stipendije su odobrene za studije psihologije, filozofije, politikologije, kineskog i turskog jezika. Visina stipendije iznosi 15.000, a za studente koji su treće i svako naredno dete u porodici 20.000 dinara. Zbog iskazanih potreba ustanova i malog broja prijavljenih studenata, raspisan je drugi konkurs za dodelu još četiri stipendije – po jedna za studije matematike i biohemije i dve za studente iz osetljivih grupa.
