BOŽE NAŠ, POMILUJ NAS: Beogradski bogoslovi u Jasenovac
MNOGI ljudi posećuju jedan od najozloglašenijih logora u vreme Drugog svetskog rata. Među njima su,upravo, bili bogoslovi Beogradske bogoslovije sa rektorom, profesorima i duhovnicima.
- U koncentracionim logorima utamničeni su bili grupisani i slati dalje. U logorima smrti bilo je konačno ubijanje žrtava. Jasenovac je bio zastrašujući logor smrti. Stotine hiljada Srba, Jevreja i Cigana su svoj život završili ovde. Mučenja su bila užasna i sve podseća na horor i stravu - čulo se od ovih hodočasnika.
Danas na prostoru oko ,,Cveta" oseti se duh praznine komunizma, koji bi verovatno vremenom i zaboravio ogromne žrtve našeg naroda sve zbog ,,bratstva i jedinstva". Oprostiti možemo, zaboraviti ne smemo, reči su patrijarha Germana, koje i danas odjekuju ovim krvavim poljima. Hvala Bogu, naša Crkva nije zaboravila na žrtve. Bog ih je obdario večnim vencima nepropadljive slave u Carstvu Nebeskom. Ovde je iznikla obnovljena crkva Rođenja Svetog Jovana Preteče u kojoj se svakodnevno monahinje mole i slave svete mučenike jasenovačke. Onaj ko je svoj život posvetio jasenovačkim novomučenicima svakako je sadašnji vladika Pakračko-slavonski, .Jovan Ćulibrk koji je veliki poznavalac istorije Drugog svetskog rata, kao i stradanja Srba na području Jasenovca i šire. Jasenovac nije mesto osvete. Patrijarh Porfirije prilikom posete Jasenovcu naglasio je da ovo nije mesto matematike, sabiranja ili licitiranja žrtava, već da mesto gde nedužni stradaju.
Gospod pretvara u Sveto mesto, u mesto molitve. Molitvama svetih jasenovačkih mučenika, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas, poruka je ovih hodočasnika.
