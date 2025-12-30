Politika

PUTINOVE ČESTITKE ZA ODABRANE LIDERE! Kremlj u saopštenju kaže: Na spisku su Vučić, Fico, Tramp, Erdogan…

В.Н.

30. 12. 2025. u 10:52

RUSKI predsednik Vladimir Putin čestitao je danas Novu godinu brojnim svetskim liderima, a među evropskim liderima koji su dobili čestitku je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić!

ПУТИНОВЕ ЧЕСТИТКЕ ЗА ОДАБРАНЕ ЛИДЕРЕ! Кремљ у саопштењу каже: На списку су Вучић, Фицо, Трамп, Ердоган…

Foto: Profimedia

Od evropskih lidera Putin je praznike čestitao premijerima Mađarske i Slovačke Viktoru Orbanu i Robertu Ficu, saopšteno je iz njegovog kabineta, prenosi RIA novosti. 

Među evropskim liderima kojima je ruski predsednik uputio prazničnu čestitku je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. 

Foto: Printscreen/Kremlin.ru

 

Foto: Printscreen/Kremlin.ru

Putin je Novu godinu čestitao i kineskom predsedniku Si Đinpingu, američkom predsedniku Donaldu Trampu i indijskom premijeru Narendri Modiju.

Među onima kojima je Putin čestitao su i papa Lav XIV, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan i severnokorejski lider Kim Džong Un.

Putin je čestitao i predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru, jermenskom premijeru Nikolu Pašinjanu i predsedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEĆE JOJ BITI ISPUNJENA POSLEDNJA ŽELJA: Gde će počivati Brižit Bardo - ovako je htela da bude ispraćena, sahrana zakazana za 7. januar
Poznati

0 0

NEĆE JOJ BITI ISPUNjENA POSLEDNjA ŽELjA: Gde će počivati Brižit Bardo - ovako je htela da bude ispraćena, sahrana zakazana za 7. januar

SVETSKA filmska diva i strastvena borkinja za prava životinja, Brižit Bardo, preminula je u svom domu u Sen Tropeu u 91. godini. Njena smrt izazvala je talas tuge širom sveta, dok su se lokalni stanovnici i poznate ličnosti oprostili od legendarne glumice. Detalji o njenoj sahrani i dalje su poznati javnosti, ali je potvrđeno da će Bardo biti sahranjena na primorskom groblju u ovom južnom francuskom gradu.

29. 12. 2025. u 18:53

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TO SU NAŠE PARE Kako blokaderi novom parolom pokušavaju da negiraju rezultate i relativizuju sve dobro što je urađeno godinama unazad?
Politika

0 19

"TO SU NAŠE PARE" Kako blokaderi novom parolom pokušavaju da negiraju rezultate i relativizuju sve dobro što je urađeno godinama unazad?

"TO SU NAŠE PARE" parola je blokadera kojom pokušavaju da stalno negiraju rezultate i uspehe aktuelne vlasti i relativizuju sve ono što je dobro urađeno u prethodnim godinama. Taj njihov narativ o "našem novcu" je providna maska kojom pokušavaju da sakriju sopstvenu nesposobnost i godine u kojima su Srbiju doveli do ruba bankrota, kažu sagovornici "Novosti".

30. 12. 2025. u 07:49

Politika
Tenis
Fudbal
MILIONI AMERA SU U ŠOKU: Nikola Jokić ih je zapanjio kao niko nikada! (VIDEO)

MILIONI AMERA SU U ŠOKU: Nikola Jokić ih je zapanjio kao niko nikada! (VIDEO)