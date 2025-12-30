PUTINOVE ČESTITKE ZA ODABRANE LIDERE! Kremlj u saopštenju kaže: Na spisku su Vučić, Fico, Tramp, Erdogan…
RUSKI predsednik Vladimir Putin čestitao je danas Novu godinu brojnim svetskim liderima, a među evropskim liderima koji su dobili čestitku je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić!
Od evropskih lidera Putin je praznike čestitao premijerima Mađarske i Slovačke Viktoru Orbanu i Robertu Ficu, saopšteno je iz njegovog kabineta, prenosi RIA novosti.
Među evropskim liderima kojima je ruski predsednik uputio prazničnu čestitku je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Putin je Novu godinu čestitao i kineskom predsedniku Si Đinpingu, američkom predsedniku Donaldu Trampu i indijskom premijeru Narendri Modiju.
Među onima kojima je Putin čestitao su i papa Lav XIV, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan i severnokorejski lider Kim Džong Un.
Putin je čestitao i predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru, jermenskom premijeru Nikolu Pašinjanu i predsedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu.
