OPET FRKA U HUMSKOJ! Partizan uručio otkaz dugogodišnjem članu
HAOS u Humskoj ne staje!
Stručni štab Partizana ostao je bez Nemanje Jovšića! Dugogodišnjem učitelju golmana crno-belih, prema saznanjima Sport kluba, uručen je otkaz!
U narednom periodu, Jovšić neće biti član stručnog štaba Nenada Stojakovića i posle pet godina rada sa prvim timom potražiće sreću na drugom mestu.
Iako je Partizan jesenji šampion situacija u Humskoj daleko je od sjajne i sve su očigledni obrisi ozbiljnog sukoba u vrhu kluba.
