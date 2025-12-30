Fudbal

OPET FRKA U HUMSKOJ! Partizan uručio otkaz dugogodišnjem članu

30. 12. 2025. u 11:47

HAOS u Humskoj ne staje!

ОПЕТ ФРКА У ХУМСКОЈ! Партизан уручио отказ дугогодишњем члану

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Stručni štab Partizana ostao je bez Nemanje Jovšića! Dugogodišnjem učitelju golmana crno-belih, prema saznanjima Sport kluba, uručen je otkaz!

U narednom periodu, Jovšić neće biti član stručnog štaba Nenada Stojakovića i posle pet godina rada sa prvim timom potražiće sreću na drugom mestu.

FOTO: M. Vukadinović

 

Iako je Partizan jesenji šampion situacija u Humskoj daleko je od sjajne i sve su očigledni obrisi ozbiljnog sukoba u vrhu kluba. 

