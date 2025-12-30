IGRAJ TO JOŠ MALO! Kazujoši Mijura potpisao novi profesionalni ugovor u 59. godini života
Japanac Kazujoši Mijura, koji u februaru puni 59 godina i najstariji je profesionalni fudbaler na svetu, potpisao je ugovor o pozajmici do juna sa japanskim trećeligašem Fukušimom junajted.
"Moja strast prema fudbalu se nije promenila, bez obzira na to koliko godina imam", rekao je Mijura, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).
"Veoma sam zahvalan što mi je pružena ova prilika. Obećavam da ću igrati svim srcem kako bih dao doprinos. Hajde da zajedno ispišemo istoriju", dodao je Mijura, koji se sprema za svoju 41. profesionalnu sezonu.
Bivši reprezentativac Japana, koji je karijeru započeo u brazilskom Santosu 1986. godine, nije uspeo da postigne gol za 69 minuta u sedam nastupa prošle sezone na pozajmici u četvrtoligašu Atletiko Suzuki.
Mijuri, poznatom i kao "Kralj Kazu", ovo će biti četvrta pozajmica od 2022. godine otkako je pod ugovorom sa Jokohamom.
Mijura, koji je tokom karijere igrao i u Italiji, Hrvatskoj i Australiji, potpisao je za Jokohamu 2005. godine, ali nije odigrao ni minut za taj klub od 2020. godine.
Za reprezentaciju Japana je igrao do 2000. godine i postigao je 55 golova na 89 utakmica.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
SENEGAL U OSMINI FINALA AFRIČKOG KUPA: U pobedi strelac i bivši napadač Crvene zvezde
30. 12. 2025. u 22:50
"DOBRO SMO SE TAKMIČILI": Ovako je Penjaroja prokomentarisao meč Valensija - Partizan
30. 12. 2025. u 22:38
PARTIZAN NE MOŽE DA SE SASTAVI: Meru im uzela i Valensija
30. 12. 2025. u 22:30 >> 22:34
ŠTA URADI OD SEBE! Tetovirao se Karlos Alkaraz, sada izgleda OVAKO (FOTO)
30. 12. 2025. u 22:14
EMOTIVNO VEČE NA "OLIMPIKU": Legendarni kapiten se vraća kući, navijačima Rome će biti čudno da ne bodre svog voljenog sina
POSLEDNjI meč 17. kola Serije A donosi emotivan duel na Olimpiku, gde Roma dočekuje Đenovu. U centru pažnje je povratak Danijelea De Rosija u Rim, ovoga puta kao rivala, dok domaćin traži pobedu kojom bi održao korak za timovima iz vrha tabele.
29. 12. 2025. u 09:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)