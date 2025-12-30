Svet

SPREČEN TERORISTIČKI NAPAD NA ŠKOLU U RUSIJI: Pripadnici FSB zaplenili molotovljeve koktele, sve kordiinsano iz inostranstva

30. 12. 2025. u 19:01

FSB je izvestila o hapšenju državljanina centralnoazijske republike, pristalice terorističke organizacije zabranjene u Rusiji, koji je planirao napad na školu u Adigeji.

Foto: FSB RF

Prema podacima Centra za odnose s javnošću (COD) specijalnih službi, iz automobila pritvorenog, koji je bio parkiran u blizini škole, zaplenjeno je deset boca domaćih Molotovljevih koktela, oružje sa oštricom (dva taktička noža) i zastava terorističke organizacije.

Centar za javnu bezbednost je saopštio da su aktivnosti terorista koordinisane iz inostranstva.

(Interfaks)

