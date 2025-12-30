Fudbal

TRENER NAPUSTIO LIVERPUL: Najnovije vesti iz Premijer lige

Новости онлине

30. 12. 2025. u 14:19

Najnovije vesti vezane za Premijer ligu tiču se - FK Liverpul.

ТРЕНЕР НАПУСТИО ЛИВЕРПУЛ: Најновије вести из Премијер лиге

FOTO: Tanjug/AP

Naime, fudbalski klub Liverpul saopštio je danas da je raskinuo ugovor sa trenerom Aronom Brigsom.


Brigs je bio član stručnog štaba Liverpula od jula 2024. godine.

On je u klubu sa Enfilda bio zadužen za prekide, a prošle sezone je sa Liverpulom osvojio titulu u Premijer ligi.

Fudbaleri Liverpula se trenutno nalaze na četvrtom mestu na tabeli Premijer lige sa 32 boda iz 18 utakmica.

