TRENER NAPUSTIO LIVERPUL: Najnovije vesti iz Premijer lige

Najnovije vesti vezane za Premijer ligu tiču se - FK Liverpul.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, fudbalski klub Liverpul saopštio je danas da je raskinuo ugovor sa trenerom Aronom Brigsom.



Brigs je bio član stručnog štaba Liverpula od jula 2024. godine.

On je u klubu sa Enfilda bio zadužen za prekide, a prošle sezone je sa Liverpulom osvojio titulu u Premijer ligi.

Fudbaleri Liverpula se trenutno nalaze na četvrtom mestu na tabeli Premijer lige sa 32 boda iz 18 utakmica.

Tabela Premijer lige

