Zločin

NOVA KURTIJEVA UJDURMA DA PROTERA SRBE: Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova podiglo optužnicu za navodni ratni zločin u Račku

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 12. 2025. u 18:57

SPECIJALNO tužilaštvo tzv. Kosova podiglo je optužnicu, sa predlogom za suđenje u odsustvu, protiv 21 osobe za krivično delo „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“ u selu Račak.

НОВА КУРТИЈЕВА УЈДУРМА ДА ПРОТЕРА СРБЕ: Специјално тужилаштво тзв. Косова подигло оптужницу за наводни ратни злочин у Рачку

vikipedija

Kako je objavljeno na društvenim mrežama, O. S, R. M, K. J, G. R, Ž. T, B. J, M. L, R. M, D. Đ, B. M, D. J, M. Š, D. A, S. V, B. M, Z. S, M. J, G. P, D. N, Č. A. i Z. J, optuženi su za ubistvo 42 civila tokom operacije srpskih policijskih snaga 15. januara 1999. godine u selu Račak u opštini Štimlje.

-Prema optužnici, u periodu 1998-1999. godine, okrivljeni su, u saizvršilaštvu, kao pripadnici Vojske bivše Jugoslavije, 243. mehanizovane brigade 3. armije, poznate kao Prištinski korpus, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova počinili i nečovečno postupanje, uništavanje imovine, masovne deportacije i etničko čišćenje civilnog stanovništva, istakli su iz tužilaštva.

Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova je, na osnovu Zakona o krivičnom postupku, predložilo Osnovnom sudu u Prištini da se suđenje održi u odsustvu, jer su optuženi nedostupni pravosudnim organima.

Sudske postupke na Kosovu i Metohiji vode isključivo sudije i tužioci albanske nacionalnosti, jer su Srbi tokom 2022. godine istupili iz pravosudnog sistema privremenih institucija u Prištini.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOKAZI SU KOD NAS Danica Maksimović: Račak je bio najveće uporište terorista, sve ostalo je laž
Zločin

0 0

DOKAZI SU KOD NAS Danica Maksimović: Račak je bio najveće uporište terorista, sve ostalo je laž

BIVŠI istražni sudija u slučaju Račak Danica Mariković izjavila je da je podizanje optužnice Specijalnog tužilaštva u Prištini protiv 21 osobe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Račku politički motivisano u cilju zastrašivanja srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i istakla da se radi o lažima, dovodeći u pitanje legitimnost potencijalnog sudskog procesa.

30. 12. 2025. u 20:20

Politika
Tenis
Fudbal
KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NJIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - Bila sam jako tužna

KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NjIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - "Bila sam jako tužna"