NOVA KURTIJEVA UJDURMA DA PROTERA SRBE: Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova podiglo optužnicu za navodni ratni zločin u Račku

SPECIJALNO tužilaštvo tzv. Kosova podiglo je optužnicu, sa predlogom za suđenje u odsustvu, protiv 21 osobe za krivično delo „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“ u selu Račak.

Kako je objavljeno na društvenim mrežama, O. S, R. M, K. J, G. R, Ž. T, B. J, M. L, R. M, D. Đ, B. M, D. J, M. Š, D. A, S. V, B. M, Z. S, M. J, G. P, D. N, Č. A. i Z. J, optuženi su za ubistvo 42 civila tokom operacije srpskih policijskih snaga 15. januara 1999. godine u selu Račak u opštini Štimlje.

-Prema optužnici, u periodu 1998-1999. godine, okrivljeni su, u saizvršilaštvu, kao pripadnici Vojske bivše Jugoslavije, 243. mehanizovane brigade 3. armije, poznate kao Prištinski korpus, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova počinili i nečovečno postupanje, uništavanje imovine, masovne deportacije i etničko čišćenje civilnog stanovništva, istakli su iz tužilaštva.

Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova je, na osnovu Zakona o krivičnom postupku, predložilo Osnovnom sudu u Prištini da se suđenje održi u odsustvu, jer su optuženi nedostupni pravosudnim organima.

Sudske postupke na Kosovu i Metohiji vode isključivo sudije i tužioci albanske nacionalnosti, jer su Srbi tokom 2022. godine istupili iz pravosudnog sistema privremenih institucija u Prištini.

