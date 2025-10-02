PESNIČKO VEČE I DODELA NAGRADE: Održani ovogodišnji Pensički susreti „Lazar Vučković“

DODELOM nagrade za najbolju poeziju objavljenu u časopisu „Stremljenja“ koja nosi naziv po pesniku „Lazaru Vučkoviću“ sinoć je u gračaničkom Domu kulture održano pesničko veče kojim su završeni ovogodišnji pedeset i sedmi po redu Pesnički susreti „Lazar Vučković“.

foto d.z.

Naime, u organizaciji „Panorame-Jedinstva“ i ove godine održani su susreti koji nose naziv po tragično nastradalom pesniku i novinaru sa KiM, Lazaru Vučkoviću a koji su započeli posetom njegove rodne kuće u Gornjem Selu kod Prizrena, a nastavljeni u Štrpcu i Gračanici.

I ove godine Pesnički susreti okupili su veliki broj pesnika među kojima su i pesnici Pero Zubac, Grozdana Lučić Lalić, Milan Mihajlović, Živojin Rakočević, Žarko Milenković i drugi. -Lazar je kao novinar pisao divne, tople reportaže o malim, običnim ljudima iz svoga kraja. Pesnik Lazar Vučković se pojavio kao pokretač i izmenio duh i estetiku tadašnje srpske poezije na Kosovu i doprineo njenom osavremenjivanju. Lepota poezije, vrednost magične reči, jake slike, to su odlike Lazareve poezije – rekla je Rada Komazec, direktorka i glavna urednica „Panorame –Jedinstva“. Lazar Vučković bio je značajan srpski pesnik, novinar i saradnik lista „Jedinstvo“. Pisao je poeziju, priče i reportaže. Utopio se u Ohridskom jezeru 1966. godine, zajedno sa pesnikom Blažom Šćepanovićem dok su bili na Struškim večerima poezije.

DOBITNICI

Dobitnici ovogodišnje nagrade za najbolju poeziju objavljenu u časopisu „Stremljenja“ su Žarko Milenković, pesnik iz Gračanice i Grodana Lučić-Lalić pesnikinja iz Beograda.- Presrećna sam što sam bila u kući Lazara Vučkovića, presrećna sam što ovi susreti ovoliko traju, nadam se da će i dalje – rekla je nagrađena Grozdana Lučić Lalić, dok je Milenković istakao da biit pesnik znači biti odgovoran, i prema poeziji, ali i prema svemu što se događa, naročito prema ljudskosti.