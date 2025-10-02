PESNIČKO VEČE I DODELA NAGRADE: Održani ovogodišnji Pensički susreti „Lazar Vučković“
DODELOM nagrade za najbolju poeziju objavljenu u časopisu „Stremljenja“ koja nosi naziv po pesniku „Lazaru Vučkoviću“ sinoć je u gračaničkom Domu kulture održano pesničko veče kojim su završeni ovogodišnji pedeset i sedmi po redu Pesnički susreti „Lazar Vučković“.
Naime, u organizaciji „Panorame-Jedinstva“ i ove godine održani su susreti koji nose naziv po tragično nastradalom pesniku i novinaru sa KiM, Lazaru Vučkoviću a koji su započeli posetom njegove rodne kuće u Gornjem Selu kod Prizrena, a nastavljeni u Štrpcu i Gračanici.
I ove godine Pesnički susreti okupili su veliki broj pesnika među kojima su i pesnici Pero Zubac, Grozdana Lučić Lalić, Milan Mihajlović, Živojin Rakočević, Žarko Milenković i drugi. -Lazar je kao novinar pisao divne, tople reportaže o malim, običnim ljudima iz svoga kraja. Pesnik Lazar Vučković se pojavio kao pokretač i izmenio duh i estetiku tadašnje srpske poezije na Kosovu i doprineo njenom osavremenjivanju. Lepota poezije, vrednost magične reči, jake slike, to su odlike Lazareve poezije – rekla je Rada Komazec, direktorka i glavna urednica „Panorame –Jedinstva“. Lazar Vučković bio je značajan srpski pesnik, novinar i saradnik lista „Jedinstvo“. Pisao je poeziju, priče i reportaže. Utopio se u Ohridskom jezeru 1966. godine, zajedno sa pesnikom Blažom Šćepanovićem dok su bili na Struškim večerima poezije.
DOBITNICI
Dobitnici ovogodišnje nagrade za najbolju poeziju objavljenu u časopisu „Stremljenja“ su Žarko Milenković, pesnik iz Gračanice i Grodana Lučić-Lalić pesnikinja iz Beograda.- Presrećna sam što sam bila u kući Lazara Vučkovića, presrećna sam što ovi susreti ovoliko traju, nadam se da će i dalje – rekla je nagrađena Grozdana Lučić Lalić, dok je Milenković istakao da biit pesnik znači biti odgovoran, i prema poeziji, ali i prema svemu što se događa, naročito prema ljudskosti.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)