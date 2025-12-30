BUKTI KUĆA U MALOM MOKROM LUGU: Sedam ekipa vatrogasaca na terenu
DANAS je došlo do požara u kući u Ulici Biljane Jovanović, u Malom Mokrom Lugu.
Na terenu su vatrogasne ekipe sa sedam vatrogasnih vozila, a prema prvim informacijama plamen je izuzetno jak.
Prema nezvaničnim informacijama, zapalio se dimnjak. Izgorelo je celo potkrovlje kuće.
Za sada nema potvrđenih informacija o povređenima, dok će nakon uviđaja biti poznato više detalja o uzroku.
Kako su saopštili nadležni u Ulici Biljane Jovanović na teritoriji GO Zvezdara, danas oko 17.22 časova izbio je požar na dvospratnoj porodičnoj kući.
Po prijemu dojave, na lice mesta upućene su vatrogasno-spasilačke ekipe iz VSJ Voždovac i VSJ Zvezdara, a potom i dodatne snage iz VSJ Savski venac. Po dolasku u 17.35 časova utvrđeno je da gori krov i potkrovlje objekta površine oko 80 kvadratnih metara.
Brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno je širenje požara na susedne kuće, koje se nalaze na udaljenosti manjoj od jednog metra. Požar je lokalizovan.
Povređenih lica nema.
(Blic.rs)
Preporučujemo
TRAGEDIJA IZBEGNUTA ZA DLAKU! Voz prošao pored podignute rampe na pružnom prelazu
30. 12. 2025. u 21:29
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD SOMBORA: Saobraćaj obustavljen, puno policijskih patrola
30. 12. 2025. u 19:45
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)