BUKTI KUĆA U MALOM MOKROM LUGU: Sedam ekipa vatrogasaca na terenu

DANAS je došlo do požara u kući u Ulici Biljane Jovanović, u Malom Mokrom Lugu.

Foto Novosti

Na terenu su vatrogasne ekipe sa sedam vatrogasnih vozila, a prema prvim informacijama plamen je izuzetno jak.

Foto Novosti

Prema nezvaničnim informacijama, zapalio se dimnjak. Izgorelo je celo potkrovlje kuće.

Za sada nema potvrđenih informacija o povređenima, dok će nakon uviđaja biti poznato više detalja o uzroku.

Foto Novosti

Kako su saopštili nadležni u Ulici Biljane Jovanović na teritoriji GO Zvezdara, danas oko 17.22 časova izbio je požar na dvospratnoj porodičnoj kući.

Foto Novosti

Po prijemu dojave, na lice mesta upućene su vatrogasno-spasilačke ekipe iz VSJ Voždovac i VSJ Zvezdara, a potom i dodatne snage iz VSJ Savski venac. Po dolasku u 17.35 časova utvrđeno je da gori krov i potkrovlje objekta površine oko 80 kvadratnih metara.

Foto: Novosti

Brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno je širenje požara na susedne kuće, koje se nalaze na udaljenosti manjoj od jednog metra. Požar je lokalizovan.

Povređenih lica nema.

