SPREMA SE HAOS U EVROLIGI! Španci poručuju: Otkažite utakmicu sa Makabijem, izbacite Izraelce

VRUĆA uvertira pred utakmicu Barselone i Makabija.

FOTO: Profimedia

Tri organizovane navijačke grupe Barselone izdale su saopštenje u kojem zahtevaju da se meč ne održi.

Umesto toga, predlažu izbacivanje svih tamošnjih klubova iz evropskih takmičenja, sve dok narodu Palestine ne budu garantovani mir i sloboda.

Okršaj izabranika Ćavija Paskvala i Odeda Kataša na programu je u sledećeg utorka, (6. januar, 20.30).

- Rešenja poput igranja iza zatvorenih vrata ili na neutralnim stadionima su neprihvatljiva: ona iskrivljuju takmičenje, narušavaju jednake uslove i krše prava navijača timova, pored toga što stadione pretvaraju u kontrolisane prostore cenzure i neopravdanih ograničenja.

Iz svih ovih razloga, utakmica 6. januara ne bi trebalo da se održi ni na koji način.



– Timovi iz Države Izrael van Evrolige

– Ne nasilju, ne ratu i ne genocidu

– Sva naša podrška palestinskom narodu, njihovoj slobodi i miru.

Zahtevamo da se košarkaška Evroliga ponaša odgovorno i suspenduje učešće timova koji predstavljaju Državu Izrael dok se ljudska prava ne poštuju - navode navijači Barselone.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?