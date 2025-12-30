SPREMA SE HAOS U EVROLIGI! Španci poručuju: Otkažite utakmicu sa Makabijem, izbacite Izraelce
VRUĆA uvertira pred utakmicu Barselone i Makabija.
Tri organizovane navijačke grupe Barselone izdale su saopštenje u kojem zahtevaju da se meč ne održi.
Umesto toga, predlažu izbacivanje svih tamošnjih klubova iz evropskih takmičenja, sve dok narodu Palestine ne budu garantovani mir i sloboda.
Okršaj izabranika Ćavija Paskvala i Odeda Kataša na programu je u sledećeg utorka, (6. januar, 20.30).
- Rešenja poput igranja iza zatvorenih vrata ili na neutralnim stadionima su neprihvatljiva: ona iskrivljuju takmičenje, narušavaju jednake uslove i krše prava navijača timova, pored toga što stadione pretvaraju u kontrolisane prostore cenzure i neopravdanih ograničenja.
Iz svih ovih razloga, utakmica 6. januara ne bi trebalo da se održi ni na koji način.
– Timovi iz Države Izrael van Evrolige
– Ne nasilju, ne ratu i ne genocidu
– Sva naša podrška palestinskom narodu, njihovoj slobodi i miru.
Zahtevamo da se košarkaška Evroliga ponaša odgovorno i suspenduje učešće timova koji predstavljaju Državu Izrael dok se ljudska prava ne poštuju - navode navijači Barselone.
