Košarka

SPREMA SE HAOS U EVROLIGI! Španci poručuju: Otkažite utakmicu sa Makabijem, izbacite Izraelce

Новости онлајн

30. 12. 2025. u 18:17

VRUĆA uvertira pred utakmicu Barselone i Makabija.

СПРЕМА СЕ ХАОС У ЕВРОЛИГИ! Шпанци поручују: Откажите утакмицу са Макабијем, избаците Израелце

FOTO: Profimedia

Tri organizovane navijačke grupe Barselone izdale su saopštenje u kojem zahtevaju da se meč ne održi. 

Umesto toga, predlažu izbacivanje svih tamošnjih klubova iz evropskih takmičenja, sve dok narodu Palestine ne budu garantovani mir i sloboda.

Okršaj izabranika Ćavija Paskvala i Odeda Kataša na programu je u sledećeg utorka, (6. januar, 20.30). 

- Rešenja poput igranja iza zatvorenih vrata ili na neutralnim stadionima su neprihvatljiva: ona iskrivljuju takmičenje, narušavaju jednake uslove i krše prava navijača timova, pored toga što stadione pretvaraju u kontrolisane prostore cenzure i neopravdanih ograničenja.

Iz svih ovih razloga, utakmica 6. januara ne bi trebalo da se održi ni na koji način.

Kažemo to glasno i jasno:

– Timovi iz Države Izrael van Evrolige

– Ne nasilju, ne ratu i ne genocidu

– Sva naša podrška palestinskom narodu, njihovoj slobodi i miru.

Zahtevamo da se košarkaška Evroliga ponaša odgovorno i suspenduje učešće timova koji predstavljaju Državu Izrael dok se ljudska prava ne poštuju - navode navijači Barselone. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)

PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)