DOBAR ODZIV:Akcija DDK u Vrnjcima kod Vrnjačke Banje

U akciji dobrovoljnog davalaštva krvi sprovedenoj u Vrnjcima, nadomak Vrnjačke Banje, ukupno je prikupljeno 38 jedinica ove dragocene tečnosti.

G.Šljivić (arhiva)

Meštani ovog, kao i okolnih sela, tako su još jednom pokazali humanost i solidarnost na delu, a akcija je sprovedena u organizaciji lokalnog odbora Crvenog krsta i Službe za transfuziju krvi UKC Kragujevac.

Bila je ovo 11. vogodišnja akcija dobrovoljnog davalštva vrnjačkog Crvenog krsta tokom koje je čak šestoro ljudi prvi put dalo krv.