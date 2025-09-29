Srbija

DOBAR ODZIV:Akcija DDK u Vrnjcima kod Vrnjačke Banje

Goran Ćirović

29. 09. 2025. u 11:50

U akciji dobrovoljnog davalaštva krvi sprovedenoj u Vrnjcima, nadomak Vrnjačke Banje, ukupno je prikupljeno 38 jedinica ove dragocene tečnosti.

ДОБАР ОДЗИВ:Акција ДДК у Врњцима код Врњачке Бање

G.Šljivić (arhiva)

Meštani ovog, kao i okolnih sela, tako su još jednom pokazali humanost i solidarnost na delu, a akcija je sprovedena u organizaciji lokalnog odbora Crvenog krsta i Službe za transfuziju krvi UKC Kragujevac.

Bila je ovo 11. vogodišnja akcija dobrovoljnog davalštva vrnjačkog Crvenog krsta tokom koje je čak šestoro ljudi prvi put dalo krv.

