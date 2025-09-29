DOBAR ODZIV:Akcija DDK u Vrnjcima kod Vrnjačke Banje
U akciji dobrovoljnog davalaštva krvi sprovedenoj u Vrnjcima, nadomak Vrnjačke Banje, ukupno je prikupljeno 38 jedinica ove dragocene tečnosti.
Meštani ovog, kao i okolnih sela, tako su još jednom pokazali humanost i solidarnost na delu, a akcija je sprovedena u organizaciji lokalnog odbora Crvenog krsta i Službe za transfuziju krvi UKC Kragujevac.
Bila je ovo 11. vogodišnja akcija dobrovoljnog davalštva vrnjačkog Crvenog krsta tokom koje je čak šestoro ljudi prvi put dalo krv.
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)