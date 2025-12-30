KEVIN PANTER JE NEUMOLJIV: Amerikanac obeležio decembar u Evroligi!
KOŠARKAŠ Barselone, Kevin Panter, obeležio je mesec decembar u Evroligi.
Bivši košarkaš Partizana i Crvene zvezde je zbog sjajnih partija zaslužio da dobije priznanje MVP meseca.
On je u decembru predvodio sve igrače Evrolige sa prosekom od 24,4 poena po utakmici, uz 55,1% šuta za dva, 46,9% za tri poena i 92,0% sa linije slobodnih bacanja.
Barselona je u poslednjem mesecu u godini zabeležila četiri pobede, izgubila je samo od Fenerbahčea u Istanbulu (71:72).
Posebno treba izdvojiti utakmicu koju je Panter odigrao protiv Baskonije. U tom duelu postigao je čak 43 poena.
Podsetimo, ove sezone je MVP oktobra bio Silvan Francisko, dok je u novembru ova nagrada završila u rukama Keneta Farida.
