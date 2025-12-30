CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!

Povreda koju je Nikola Jokić doživeo na poslednjoj NBA utakmici Denver nagetsa u 2025. godini izazvala je lavinu reakcija. Ali, svi su čekali samo jedno - šta kažu lekari. I, došao je i taj trenutak.

Screenshot

Podsetimo, reprezentativac Srbije povredio se u utorak na meču protiv Majamija.

Jokić je peh doživeo u finišu prvog poluvremena, kada mu je saigrač Spenser Džons slučajno zgazio na levu nogu. Srpski košarkaš je odmah pao na teren i uhvatio se za koleno. Jokić nije igrao u drugom poluvremenu, pa su američki mediji javili da će se tek posle pregleda magnetnom rezonancom (MRI) utvrditi stepen povrede srpskog košarkaša.

Prve prognoze nisu nikako bile dobre. Doktor Brajan Saterer je rekao da je moguće da je Jokić pokidao prednje ukrštene ligamente, ali... ima on i pozitivnijih stavova, koji bude nadu.

I, ispostavilo se da je osnova za tu nadu - bilo:

Naime

Najgore je izbegnuto, Nikola Jokić će pauzirati samo četiri nedelje!

Kako je objavio najbolje obavešteni NBA novinar u Americi, Šams Čaranija sa I-Es-Pi-En-a (ESPN), "Jokiću je dijagnostikovana hiperekstenzija levog kolena i odsustvovaće sa terena najmanje četiri nedelje. Ogromno je ovo olakšanje jer testovi pokazuju da su ligamenti kolena trostrukog MVP-ja NBA lige netaknuti".

- Jokić je usred istorijske sezone i ovo će biti najduži period koji je ikada propustio u 11 NBA sezona, pošto je igrao u 69-70+ utakmica u svih 10 prethodnih godina. Denver je izbegao katastrofalnu povredu u ponedeljak uveče u Majamiju, ali sada ima van stroja četvoricu od pet startera - dodao je Čaranija.

Povređeni Nikola Jokić napušta teren na NBA utakmici Majami - Denver / Screenshot

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 29,9 poena po utakmici, 12,4 skoka i 11,1 asistenciju.

U trenutku pisanja ove vesti prvi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, peti je po poenima, iako je centar - 15. je trojkaš lige (43,5% uspešnosti šuta), a osmi je po ukupnoj realizaciji šuta iz igre (čak 60,5%).

NBA liga - tabela Zapadne konferencije

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Denver nagets - raspored NBA utakmica - januar 2026.

(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)

Protiv Klivlend Kavalirsa u gostima - subota, 03.01. - od 01.30

Protiv Bruklin Netsa u gostima - nedelja, 04.01. - od 21.30

Protiv Filadelfija Seventisiksersa u gostima - utorak, 06.01. - od 02.30

Protiv Boston Seltiksa u gostima - četvrtak, 08.01. - od 01.00

Protiv Atlanta Hoksa kod kuće - subota, 10.01. - od 03.00

Protiv Milvoki Baksa kod kuće - ponedeljak, 12.01. - od 02.00

Protiv Nju Orleans Pelikansa u gostima - sreda, 14.01. - od 02.00

Protiv Dalas Maveriksa u gostima - četvrtak, 15.01. - od 03.30

Protiv Vašington Vizardsa kod kuće - nedelja, 18.01. - od 03.00

Protiv Šarlot Hornetsa kod kuće - ponedeljak, 19.01. - od 02.00

Protiv Los Anđeles Lejkersa kod kuće - sreda, 21.01. - od 04.00

Protiv Vašington Vizardsa u gostima - petak, 23.01. - od 01.00

Protiv Milvoki Baksa u gostima - subota, 24.01. - od 02.00

Protiv Memfis Grizlisa u gostima - nedelja, 25.01. - od 21.30

Protiv Detroit Pistonsa kod kuće - sreda, 28.01. - od 03.00

Protiv Bruklin Netsa kod kuće - petak, 30.01. - od 03.00

Protiv Los Anđeles Klipersa kod kuće - subota, 31.01. - od 04.00

Ako vas zanima Nikola Jokić, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu, ali i košarci, i to ne samo NBA ligi - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

