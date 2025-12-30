VUČIĆ OGOLIO ISTINU ZLONAMERNIH POJEDINACA: Država finansira 99,99 odsto svih problema sa kojima se naša deca suočavaju

PRILIKOM obraćanja na godišnjoj konferenciji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o velikom ulaganju u zdravstveni sektor u prethodnoj godini. Vučić je istakao da je naš budžet za zdravstvo blizu pet milijardi evra, da je do sada 250 lekara i medicinskog osoblja vraćeno iz inostranstva, te da se u Srbiji u ovom trenutku gradi devet bolnica.

Foto: Novosti

Vučić je takođe govorio i o tome koliko je novca država obezbedila za lečenje dece sa retkim bolestima.

- Ono što ljudi neretko zameraju, imate milion stvari koje možete da zamerate, nekada ni ja nisam zadovoljan, mogao sam više da radim, mnogo grešaka bude. Međutim, jedna stvar u koju smo uložili toliko mnogo, a ljudi svakoga dana govore suprotno od onoga što je istina. To slušam od svoje dece. Na internetu, ajde da lečimo tog dečaka i devojčicu. Ponekad je reč da su to slučajevi koji neko želi neko sebi da uzme pa ne prijavljuje - dodao je Vučić.

Foto: Novosti

- Broj dece koji se leči sa SMS prouka je manji od skandinavskim zemljama i SAD i Južne Evrope. Broj dece koji se lečio u inostranstvu 2008. do 2012. je 440. A od 2013. do 2025. 5873 dece. A mi sada šaljemo manje dece jer smo napravili i nabavili najbolju opremu i nema potrebe da ih šaljemo. Mi dostižemo nivo svetskih bolnica i imamo dobre lekare koji mogu da izvode te operacije u našoj zemlji.

- 2012. smo izdvojili za retke bolesti 130 miliona dinara. 10 200 000 000 dinara smo izdvojili 2025. To je 90 puta više novca - naveo je srpski predsednik.

Foto: Novosti

- Jednu stvar koju teško podnosim da budem sasvim iskren, a to je kada ljudi insistiraju da su bolji od države, posebno onih koje država finansira: "eto mi smo tu da pomognemo nekome, a zla država nije tu." Iako država finansira 99,99 odsto svih problema sa kojima se naša deca suočavaju. A svaka čast onim divnim ljudima koji nisu nisu finansirani od države, koji ćute i koji idu i pomažu ljudima gde god stignu.