UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA PALJENJE: Polio lokal i spalio ga
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N. B. (2003), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.
Sumnja se da je N. B., 21. decembra, nasilno ušao u jedan ugostiteljski objekat na Novom Beogradu, zapaljivom tečnošću polio unutrašnjost lokala i zapalio ga, izazvavši na taj način, materijalnu štetu većeg obima.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća da su pripadnici Policijske uprave za grad Beograd u proteklih mesec dana rasvetlili i uhapsili osumnjičene za još tri slučaja paljena ugostiteljskih objekata na Vračaru i Paliluli.
