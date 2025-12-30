Zločin

UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA PALJENJE: Polio lokal i spalio ga

В. Н.

30. 12. 2025. u 17:54

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N. B. (2003), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА ПАЉЕЊЕ: Полио локал и спалио га

Foto: Lj.P.

Sumnja se da je N. B., 21. decembra, nasilno ušao u jedan ugostiteljski objekat na Novom Beogradu, zapaljivom tečnošću polio unutrašnjost lokala i zapalio ga, izazvavši na taj način, materijalnu štetu većeg obima.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća da su pripadnici Policijske uprave za grad Beograd u proteklih mesec dana rasvetlili i uhapsili osumnjičene za još tri slučaja paljena ugostiteljskih objekata na Vračaru i Paliluli.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOKAZI SU KOD NAS Danica Maksimović: Račak je bio najveće uporište terorista, sve ostalo je laž
Zločin

0 0

DOKAZI SU KOD NAS Danica Maksimović: Račak je bio najveće uporište terorista, sve ostalo je laž

BIVŠI istražni sudija u slučaju Račak Danica Mariković izjavila je da je podizanje optužnice Specijalnog tužilaštva u Prištini protiv 21 osobe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Račku politički motivisano u cilju zastrašivanja srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i istakla da se radi o lažima, dovodeći u pitanje legitimnost potencijalnog sudskog procesa.

30. 12. 2025. u 20:20

Politika
Tenis
Fudbal
CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!

CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!