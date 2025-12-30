STIGLA I POTVRDA! Dušan Vlahović i Barselona su u ozbiljnim pregovorima, baš je vruće
KAKVA bi to bomba bila!
Dušan Vlahović je baš blizu Katalonije. Nakon što je španska "Marka" prva plasirala informaciju o interesovanju Barselone, sada je stigla i potvrda iz pouzdanijeg izvora – italijanski insajder Mateo Moreto dao je dodatnu težinu celoj priči.
Prema njegovim saznanjima, kontakti između Barselone i srpskog reprezentativca već su uspostavljeni, čime je spekulacija dobila ozbiljnu osnovu.
- Želim da potvrdim informaciju, uspostavljeni su kontakti između Barselone i Dušana Vlahovića. Gotovo je nemoguće da potpiše novi ugovor sa Juventusom i od početka sledeće godine, može i zvanično da potpiše ugovor sa svojim narednim klubom za koji će nastupati od leta", potvrdio je Moreto.
Potencijalni transfer izazvao je burne reakcije među navijačima Barselone. Dok jedni smatraju da bi dolazak klasične „devetke“ mogao da osveži napad, drugi izražavaju sumnju da interesovanje postoji isključivo zbog činjenice da bi stigao bez obeštećenja.
Finansijska situacija u Barseloni već godinama diktira transfer politiku, a svaki prelazni rok je ograničen pravilima finansijskog fer-pleja. Upravo zbog toga, slobodni igrači postali su gotovo jedina realna opcija na tržištu.
Trenutno Barselona ima mogućnost da aktivira klauzulu i produži ugovor Robertu Levandovskom na još jednu sezonu, što bi Vlahovića automatski stavilo u ulogu alternative. Druga opcija je borba za mesto u timu sa Feranom Toresom, što dodatno komplikuje njegov potencijalni status u svlačionici.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
SENEGAL U OSMINI FINALA AFRIČKOG KUPA: U pobedi strelac i bivši napadač Crvene zvezde
30. 12. 2025. u 22:50
"DOBRO SMO SE TAKMIČILI": Ovako je Penjaroja prokomentarisao meč Valensija - Partizan
30. 12. 2025. u 22:38
PARTIZAN NE MOŽE DA SE SASTAVI: Meru im uzela i Valensija
30. 12. 2025. u 22:30 >> 22:34
ŠTA URADI OD SEBE! Tetovirao se Karlos Alkaraz, sada izgleda OVAKO (FOTO)
30. 12. 2025. u 22:14
EMOTIVNO VEČE NA "OLIMPIKU": Legendarni kapiten se vraća kući, navijačima Rome će biti čudno da ne bodre svog voljenog sina
POSLEDNjI meč 17. kola Serije A donosi emotivan duel na Olimpiku, gde Roma dočekuje Đenovu. U centru pažnje je povratak Danijelea De Rosija u Rim, ovoga puta kao rivala, dok domaćin traži pobedu kojom bi održao korak za timovima iz vrha tabele.
29. 12. 2025. u 09:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)