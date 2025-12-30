NOVI DOKUMENTI OTKRILI: Toni Bler je tražio da se vojnici ne kazne zbog teškog zločina

NEKADAŠNjI britanski premijer Toni Bler vršio je pritisak na zvaničnike da britanski vojnici ne budu gonjeni pred sudovima zbog zločina nad Iračaninom koji je prebijen na smrt.

Toni Bler, Foto AP

Kako je objavio BBC, pozivajući se na novoobjavljene dokumente Nacionalnoh arhiva Velike Britanije, Bler je urgirao da se britanski vojnici, koji su bili optuženi za prebijanje Baha Muse, dok su ga držali u pritvoru, ne budu sudski gonjeni ni pred sudovima u Britaniji, ni pred Međunarodnim krivičnim sudom (MKS).

Blerov sekretar za spoljne poslove Entoni Filipson je pisao 2005. godine Bleru da ga obavesti da se generalni tužilac sastao sa vojnim tužiocima kako bi razgovarali o slučaju protiv vojnika za koje se tvrdi da su pretukli Musu na smrt, na šta je Bler odgoviro da to ne sme da se dozvoli.

''Ne sme!'' napisao je Bler.

Filipson je preporučio Bleru da Ministarstvo odbrane i državni tužilac dostave beleške o predloženim izmenama zakona koje su u to vreme unosili i procenu kako će one biti predstavljene kako bi vlada mogla da izbegne optužbe da onemogućava trupama da deluju u ratnoj zoni.

Bler je na to odgovorio da je Ministarstvo "žalosno reagovalo".

- U stvari, moramo biti u poziciji u kojoj MKS nije uključen, a ni građanski sudovi. To je od vitalnog značaja - napisao je Bler.

Dve godine kasnije, kaplar Donald Pejn, koji je zlostavljao Musu i druge civile u pritvorskom centru u Basri u septembru 2003. godine izveden je pred vojni sud i postao prvi britanski vojnik osuđen za ratni zločin.

On je osuđen na godinu dana zatvorske kazne i otpušten je iz vojske, nakon što je priznao da je nehumano postupao prema iračkim civilima, što predstavlja ratni zločim prema Zakonu o MKS iz 2001. godine.

Prema optužnici, Pejn je udarao i šutirao civile dok su im na glavi bile vreće, a ruke vezane lisicama.

Kako se navodi, Pejn je "dirigovao horom" udarajući zatvorenike, a njihovi krici predstavljali su "muziku".

MKS je 2020. godine formalno odustao od dugotrajne istrage o tvrdnjama da su britanske trupe počinile ratne zločine u Iraku između 2003. i 2008. godine.

(Tanjug)

