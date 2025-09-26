Srbija

EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA I U KRAGUJEVCU : Veliko interesovanje učenika za nauku

Vesna Hadžić

26. 09. 2025. u 09:00

Manifestacija pod nazivom „Nauka na trgu“ najavila je „ Evropsku noć istraživača“ u Kragujevcu, koja se održava svake godine poslednjeg petka u septembru. Ove godine, pod sloganom "U toku sa naukom" Noć istraživačaistovremeno se organizuje u 460 gradova u 25 zemalja širom Evrope, sa ciljem da na zanimljiv način afirmiše istraživače i nauku, približi njihov rad široj javnosti i podstakne mlade da se opredele za naučno-istraživačku karijeru. U Srbiji je, tokom proteklih 15 godina, ukupno 41 grad učestvovao u ovoj naučnoj avanturi.

Foto : Grad Kragujevac

-Ovakvi skupovi pomažu promociji nauke i motivišu učenike kragujevačkih škola da postanu polaznici Centra za talente, dodatno se edukuju, ostvaruju značajne rezultate i budu nagrađeni za njih – smatra Dušan Aleksić, većnik za obrazovanje, koji naglašava da su upravo ovakvi neformalni načini  promocije i popularizacije nauke, van učionice,  nešto što je za njih veoma zanimljivo i da je interesovanje za učešće u školama veliko.

Glavna manifestacija Evropske noći istraživača održaće se u petak, 26. septembra, od 17 do 22 časa. Program uključuje interaktivne radionice, edukativne igre i naučne demonstracije, među kojima su programiranje robota, prepoznavanje emocija pomoću veštačke inteligencije, istraživanje kulturnog nasleđa kroz arheološke igre i upoznavanje sa japanskim pismom i umetnošću. Za najmlađe su pripremljene radionice „Prvi koraci u kodiranju“ i „Mladi inženjeri“. 

