UŽAS! Nikola Jokić ostaje bez MVP trofeja?

CEO svet zabrinut je zbog Nikole Jokića. Oči navijača i medija uperene su u Denver, a mnogi poštovaoci lika i dela srpskog centra zabrinuti su i za dostignuće bez kog bi mogao da ostane.

Podsetimo, reprezentativac Srbije povredio se u utorak na meču protiv Majamija.

Jokić je peh doživeo u finišu prvog poluvremena, kada mu je saigrač Spenser Džons slučajno zgazio na levu nogu. Srpski košarkaš je odmah pao na teren i uhvatio se za koleno. Jokić nije igrao u drugom poluvremenu, pa su američki mediji javili da će se tek posle pregleda magnetnom rezonancom (MRI) utvrditi stepen povrede srpskog košarkaša.

Prve prognoze nisu nikako bile dobre. Doktor Brajan Saterer je rekao da je moguće da je Jokić pokidao prednje ukrštene ligamente, ali... ima on i pozitivnijih stavova, koji bude nadu.

Potom se oglasio novinar I-Es-Pi-Ena Šams Čaranija koji je dao najnovije informacije o Jokićevom stanju i dužini pauze, posle čega je odmah u prvi plan iskočilo i sledeće pitanje:

Nikola Jokić bi mogao da ostane bez MVP trofeja?

Postaji bojazan da bi srpski as mogao da ostane bez MVP nagrade. Po nedavno usvojenom pravilu, kandidat za najkorisnijeg igrača godine (i druga zvanična NBA priznanjA) mora da odigra 65 od 82 utakmice u ligaškom delu sezone.

Olakšavajuća okolnost po Denver i Jokića jeste to što je u ovom šampionatu odigrao sve dosadašnje mečeve, 32 od 32.

U januaru Denver igra 17 utakmica, dakle, ukoliko bude propustio ceo januar, a potom se vrati na teren i do plej-ofa ne propusti nijedan meč, ostaće konkurentan za osvajanje nagrade - jer će imati na svom kontu tačno 65 mečeva, koliko je i minimum za pomenutu nagradu.

Svakako, postoji mogućnost da njegov oporavak teče dobro i da se na teren vrati i ranije, međutim, ukoliko bude propustio 18 ili više duela, što je za sada neizvesno, laskavo priznanje poneće neko drugi.

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 29,9 poena po utakmici, 12,4 skoka i 11,1 asistenciju.

U trenutku pisanja ove vesti prvi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, peti je po poenima, iako je centar - 15. je trojkaš lige (43,5% uspešnosti šuta), a osmi je po ukupnoj realizaciji šuta iz igre (čak 60,5%).

NBA liga - tabela Zapadne konferencije

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Denver nagets - raspored NBA utakmica - januar 2026.

(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)

Protiv Klivlend Kavalirsa u gostima - subota, 03.01. - od 01.30

Protiv Bruklin Netsa u gostima - nedelja, 04.01. - od 21.30

Protiv Filadelfija Seventisiksersa u gostima - utorak, 06.01. - od 02.30

Protiv Boston Seltiksa u gostima - četvrtak, 08.01. - od 01.00

Protiv Atlanta Hoksa kod kuće - subota, 10.01. - od 03.00

Protiv Milvoki Baksa kod kuće - ponedeljak, 12.01. - od 02.00

Protiv Nju Orleans Pelikansa u gostima - sreda, 14.01. - od 02.00

Protiv Dalas Maveriksa u gostima - četvrtak, 15.01. - od 03.30

Protiv Vašington Vizardsa kod kuće - nedelja, 18.01. - od 03.00

Protiv Šarlot Hornetsa kod kuće - ponedeljak, 19.01. - od 02.00

Protiv Los Anđeles Lejkersa kod kuće - sreda, 21.01. - od 04.00

Protiv Vašington Vizardsa u gostima - petak, 23.01. - od 01.00

Protiv Milvoki Baksa u gostima - subota, 24.01. - od 02.00

Protiv Memfis Grizlisa u gostima - nedelja, 25.01. - od 21.30

Protiv Detroit Pistonsa kod kuće - sreda, 28.01. - od 03.00

Protiv Bruklin Netsa kod kuće - petak, 30.01. - od 03.00

Protiv Los Anđeles Klipersa kod kuće - subota, 31.01. - od 04.00

