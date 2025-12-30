PARTIZAN NE MOŽE DA SE SASTAVI: Meru im uzela i Valensija

KOŠARKAŠI Partizana gostovali su Valensiji u 19. kolu Evrolige, slavio je domaćin 86:73.

FOTO: Profimedia

Nakon poraza od Makabija Partizan je gostovao u Španiji. Želeli su crno-beli da se iskupe i prekinu niz od tri poraza, pored Izraelaca meru su im uzeli i Žalgiris, kao i Virtus.

Odlično su izabranici Đoana Penjarole otvorili prvu četvrtinu. Diktirali tempo, imali u jednom trenutku i 11 poena prednosti, uz dve pogođene trojke Sterlinga Brauna. Međutim, ulaskom Dvejna Vašingtona topila se prednost crno-belih, a nestala je i organizacija u igri.

Valenija je loše šutirala za tri poena, a beogradski tim je igrao solidnu odbranu sve vreme. Ipak,čim je domaćin pred kraj poluvremena počeo da pogađa s polja uspeo je da se približi.

Vašington je za sada u kontra ritmu. Svaki njegov promašaj su igrači Valensije kaznili, a u završnici poluvremena uspeli i da dođu do prvog vođstva, a na pauzi je rezultat bio 43:43.

Najefikasniji je Bonga sa deset poena, a Džons ima devet. Kod Valensije Badio ima osam, a Tompson i Montero po sedam.

Igralo se u trećoj četvrtini u ritmu koji je odgovarao Valensiji i Partizan nije uspeo da održi prednost. Loša odluka Vašingtona u poslednjoj odbrani koštala je crno-bele vođstva. Tompson je pogodio neometan trojku.

Kalates nije ispuštao konce u igri Partizana, pa su crno-beli pored brojnih naleta da se održe u meču.

Nije beogradski tim uspeo da uspostavi kontrolu ni u četvrtoj deonici, postigao je gost samo 10 poena u četvrtini, te su igrači Valensije zasluženo slavili, a Partizan je upisao četvrti poraz u nizu - na kraju: 86:73.

VALENSIJA - PARTIZAN / 86:73 (18:22, 25:21, 22:20, 21;10) VALENSIJA: Badio 14, Tejlor 2, Puerto, Rivers 13, Pradilja 11, Ki 1, Montero 13, Mur, Sako 5, Tompson 17, Kostelo 9, Noges. PARTIZAN: Murinen, Vašington 7, Osetkovski 6, Marinković, Braun 15, Pejn 6, Bonga 17, Lakić, Parker 7, Fernando 6, Kalates, Tajrik 9.

KRAJ MEČA!

40' Badio pogađa novu trojku 86:73.

39' Bonga je bio polovičan sa penala, 80:73 stajalo je na semaforu. Pradilja je stavio tačku na i, pogodio je trojku iz ugla za deset poena prednosti domaćina 83:73.

38' Zaboravljen u uglu bio je Nejt Rivers koji je pogodio novu trojku za 80:71.

37' Pogodio je trojku Osetkovski, potom Rivers pogađa za dva - 77:71.

36, Montero ovoga puta polovičan sa penala, Nejt Rivers pogađa nakon zakucavanja 74:68.

35' Montero pogađa dva penala - 71:68. Potom Kameronu Pejnu dosuđen je nesportski faul, dva penala za domaćina.

34' Dilan Osetkovski pogađa trojku - 69:68.

31' Nastavlja Darijus Tompson gde je stao, novi poeni za njega - 67:63.

KRAJ TREĆE ČETVRTINE 22:20

30' Vratio je odmah trojku Darijus Tompson - 62:63, pogađa još jednom Darijus Tompson trojku za 65:63.

29' Pogodio je sada Bruno Fernando pod košem rivala - 58:60. Pogodio je sada i trojku Vašington - 59:63.

28' Trojka za Valensiju, pogodio ju je Kostelo, a pod košem je Sako fauliran, dobio je dva penala, promašio je oba - 58:58.

26' Sterling Braun Braun pogađa uz zvuk sirene - 55:58.

25' Sada pogađa i Rivers za tri, jako brz tempo igre u ovim trenucima 53:55, sada pogađa i Montero za dva 55:55

24' Kem Pejn pogađa trojku, a potom ne koriste domaći otvoreni šut, a Partizan pogađa trojku preko Bonge - 50:55.

23' Sterling Braun pogađa dvojku, pa Rivers, a potom gubi Partizan loptu i Badio pogađa trojku - 50:49.

21' Džabari Parker pogađa dvojku, to isto čini i Montero, a potom Partizan gubi loptu - 45:45.

KRAJ DRUGE ČETVRTINE 25:21

Descanso

Mitja part

Half time



🏀 8p Brancou Badio

🏀 7p Darius Thompson y Jean Montero



🟠 @valenciabasket 43

⚫ @PartizanBC 43



🏆 J19 @EuroLeague

⌚ 0s 2Q

📺 movistar deportes

🤝 Vitaldin pic.twitter.com/6hXhZPmC2G — Valencia Basket Club (@valenciabasket) December 30, 2025

20' Montero pogađa dalekometnu trojku, novo vođstvo Valensije. Potom krade Vošington loptu, a Bonga ne pogađa penale. Pre toga Vašington je ubacio dvojku.

19' Dilan Osetkovski potom dodaje fudbalski pas za Brauna koji poentira - 40:39, a potom Bonga na asistenciju Osetkovskog pogađa 40:41

18' Montero donosi prvo vođstvo Valensiji i to sa penala - 37:35. Kamerun Pejn potom sjajno dodaje lob pas za Tajrika, a potom Branko Badio pogađa trojku - 40:37

17' Dva plus jedan pogodio je Tajrik, a potom Kostelo na asistenciju Tompsona pogodio je trojku - 32:35. Potom pogađa Badio trojku za izjednačenje.

16' Badio precizan sa penala - 29:32.

15' Bonga zakucava, a pre toga Pradilja pogađa - 27:31, pogodio je Isak Bonga i dodatno slobodno bacanje.

14' Džabari Parker pogađa sada i dvojku - 23:29

13' Nik Kalates diriguje ofanzivom, sada je proigrao i Bruna Fernanda - 23:27.

11' Ki Brakston pogodio je jedan penal, a potom Džabari Parker trojku 19:25

KRAJ PRVE ČETVRTINE (18:22)

10' Arijan Lakić je poentirao na dodavanje Kalatesa - 18:22.

9' Kostelo, pa Sako sa penala, pogađali su, a nakon toga i Tompson, ušla je nervoza u igru Partizana ulaskom Dvejna Vašingtona koji je igrao za svoju dušu, van timskog sistema - 18:20

7' Kostelo pogađa dva, potom i Vašington - 11:17.

5' Kem Tejlor ubacuje dva penala, potom Tajrik poentira - 6:15.

4' Blokirao je Bonga, a Rivers nakon skoka ubacuje poene za "slepe miševe" - 4:10, pogodio je potom Sterling Braun drugu trojku, bez promašaja crno-beli.

3' Sada je Isak Bonga završio na liniji za slobodna bacanja. Pogodio je oba - 0:7. Pradilja je ubacio prve poene za domaći sastav, a Kameron Pejn pogodio dvojku uz realizovani faul - 2:10

2' Nakon nekoliko promašaja pogodio je Partizan i trojku, Sterling Braun uvećao je prednost gostiju 0:5.

1' Tajrik Džons postigao je prve poene na meču - 0:2

UOČI MEČA

Posle trijumfa nad Crvenom zvezdom u 15. kolu Evrolige Partizan je upisao tri poraza zaredom u najkvalitetnijem evropskom takmičenju. U tom periodu došlo je i do smene privremenog trenera crno-belih Mirka Ocokoljića, a njegovu poziciju zauzeo je Đoan Penjaroja.

Crno-beli putuju za Španiju nakon ponižavajućeg poraza od Makabija i ubedljivog trijumfa nad ekipom Splita u regionalnoj ABA ligi.

Valensija je u dosadašnjem delu Evrolige upisala 12 pobeda i šest poraza što ih je dovelo do vrha tabele. Ekipa trenera Pedra Martineza trenutno zauzima treće mesto u španskoj ACB ligi sa devet pobeda i dva poraza.

U prethodnom kolu Evrolige pobedili su Baskoniju, a u domaćem prvenstvu savladali su Andoru, te se može reći da u dobroj formi dočekuju beogradske crno-bele.

Pored toga, Valensija je upisala sedam trijumfa na svom terenu na istom broju utakmica u Evroligi. Poslednji put su na domaćem parketu poraženi od Hapoela u četvrtom kolu takmičenja.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?