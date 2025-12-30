PARTIZAN NE MOŽE DA SE SASTAVI: Meru im uzela i Valensija
KOŠARKAŠI Partizana gostovali su Valensiji u 19. kolu Evrolige, slavio je domaćin 86:73.
Nakon poraza od Makabija Partizan je gostovao u Španiji. Želeli su crno-beli da se iskupe i prekinu niz od tri poraza, pored Izraelaca meru su im uzeli i Žalgiris, kao i Virtus.
Odlično su izabranici Đoana Penjarole otvorili prvu četvrtinu. Diktirali tempo, imali u jednom trenutku i 11 poena prednosti, uz dve pogođene trojke Sterlinga Brauna. Međutim, ulaskom Dvejna Vašingtona topila se prednost crno-belih, a nestala je i organizacija u igri.
Valenija je loše šutirala za tri poena, a beogradski tim je igrao solidnu odbranu sve vreme. Ipak,čim je domaćin pred kraj poluvremena počeo da pogađa s polja uspeo je da se približi.
Vašington je za sada u kontra ritmu. Svaki njegov promašaj su igrači Valensije kaznili, a u završnici poluvremena uspeli i da dođu do prvog vođstva, a na pauzi je rezultat bio 43:43.
Najefikasniji je Bonga sa deset poena, a Džons ima devet. Kod Valensije Badio ima osam, a Tompson i Montero po sedam.
Igralo se u trećoj četvrtini u ritmu koji je odgovarao Valensiji i Partizan nije uspeo da održi prednost. Loša odluka Vašingtona u poslednjoj odbrani koštala je crno-bele vođstva. Tompson je pogodio neometan trojku.
Kalates nije ispuštao konce u igri Partizana, pa su crno-beli pored brojnih naleta da se održe u meču.
Nije beogradski tim uspeo da uspostavi kontrolu ni u četvrtoj deonici, postigao je gost samo 10 poena u četvrtini, te su igrači Valensije zasluženo slavili, a Partizan je upisao četvrti poraz u nizu - na kraju: 86:73.
VALENSIJA - PARTIZAN / 86:73 (18:22, 25:21, 22:20, 21;10)
VALENSIJA: Badio 14, Tejlor 2, Puerto, Rivers 13, Pradilja 11, Ki 1, Montero 13, Mur, Sako 5, Tompson 17, Kostelo 9, Noges.
PARTIZAN: Murinen, Vašington 7, Osetkovski 6, Marinković, Braun 15, Pejn 6, Bonga 17, Lakić, Parker 7, Fernando 6, Kalates, Tajrik 9.
KRAJ MEČA!
40' Badio pogađa novu trojku 86:73.
39' Bonga je bio polovičan sa penala, 80:73 stajalo je na semaforu. Pradilja je stavio tačku na i, pogodio je trojku iz ugla za deset poena prednosti domaćina 83:73.
38' Zaboravljen u uglu bio je Nejt Rivers koji je pogodio novu trojku za 80:71.
37' Pogodio je trojku Osetkovski, potom Rivers pogađa za dva - 77:71.
36, Montero ovoga puta polovičan sa penala, Nejt Rivers pogađa nakon zakucavanja 74:68.
35' Montero pogađa dva penala - 71:68. Potom Kameronu Pejnu dosuđen je nesportski faul, dva penala za domaćina.
34' Dilan Osetkovski pogađa trojku - 69:68.
31' Nastavlja Darijus Tompson gde je stao, novi poeni za njega - 67:63.
KRAJ TREĆE ČETVRTINE 22:20
30' Vratio je odmah trojku Darijus Tompson - 62:63, pogađa još jednom Darijus Tompson trojku za 65:63.
29' Pogodio je sada Bruno Fernando pod košem rivala - 58:60. Pogodio je sada i trojku Vašington - 59:63.
28' Trojka za Valensiju, pogodio ju je Kostelo, a pod košem je Sako fauliran, dobio je dva penala, promašio je oba - 58:58.
26' Sterling Braun Braun pogađa uz zvuk sirene - 55:58.
25' Sada pogađa i Rivers za tri, jako brz tempo igre u ovim trenucima 53:55, sada pogađa i Montero za dva 55:55
24' Kem Pejn pogađa trojku, a potom ne koriste domaći otvoreni šut, a Partizan pogađa trojku preko Bonge - 50:55.
23' Sterling Braun pogađa dvojku, pa Rivers, a potom gubi Partizan loptu i Badio pogađa trojku - 50:49.
21' Džabari Parker pogađa dvojku, to isto čini i Montero, a potom Partizan gubi loptu - 45:45.
KRAJ DRUGE ČETVRTINE 25:21
20' Montero pogađa dalekometnu trojku, novo vođstvo Valensije. Potom krade Vošington loptu, a Bonga ne pogađa penale. Pre toga Vašington je ubacio dvojku.
19' Dilan Osetkovski potom dodaje fudbalski pas za Brauna koji poentira - 40:39, a potom Bonga na asistenciju Osetkovskog pogađa 40:41
18' Montero donosi prvo vođstvo Valensiji i to sa penala - 37:35. Kamerun Pejn potom sjajno dodaje lob pas za Tajrika, a potom Branko Badio pogađa trojku - 40:37
17' Dva plus jedan pogodio je Tajrik, a potom Kostelo na asistenciju Tompsona pogodio je trojku - 32:35. Potom pogađa Badio trojku za izjednačenje.
16' Badio precizan sa penala - 29:32.
15' Bonga zakucava, a pre toga Pradilja pogađa - 27:31, pogodio je Isak Bonga i dodatno slobodno bacanje.
14' Džabari Parker pogađa sada i dvojku - 23:29
13' Nik Kalates diriguje ofanzivom, sada je proigrao i Bruna Fernanda - 23:27.
11' Ki Brakston pogodio je jedan penal, a potom Džabari Parker trojku 19:25
KRAJ PRVE ČETVRTINE (18:22)
10' Arijan Lakić je poentirao na dodavanje Kalatesa - 18:22.
9' Kostelo, pa Sako sa penala, pogađali su, a nakon toga i Tompson, ušla je nervoza u igru Partizana ulaskom Dvejna Vašingtona koji je igrao za svoju dušu, van timskog sistema - 18:20
7' Kostelo pogađa dva, potom i Vašington - 11:17.
5' Kem Tejlor ubacuje dva penala, potom Tajrik poentira - 6:15.
4' Blokirao je Bonga, a Rivers nakon skoka ubacuje poene za "slepe miševe" - 4:10, pogodio je potom Sterling Braun drugu trojku, bez promašaja crno-beli.
3' Sada je Isak Bonga završio na liniji za slobodna bacanja. Pogodio je oba - 0:7. Pradilja je ubacio prve poene za domaći sastav, a Kameron Pejn pogodio dvojku uz realizovani faul - 2:10
2' Nakon nekoliko promašaja pogodio je Partizan i trojku, Sterling Braun uvećao je prednost gostiju 0:5.
1' Tajrik Džons postigao je prve poene na meču - 0:2
UOČI MEČA
Posle trijumfa nad Crvenom zvezdom u 15. kolu Evrolige Partizan je upisao tri poraza zaredom u najkvalitetnijem evropskom takmičenju. U tom periodu došlo je i do smene privremenog trenera crno-belih Mirka Ocokoljića, a njegovu poziciju zauzeo je Đoan Penjaroja.
Crno-beli putuju za Španiju nakon ponižavajućeg poraza od Makabija i ubedljivog trijumfa nad ekipom Splita u regionalnoj ABA ligi.
Valensija je u dosadašnjem delu Evrolige upisala 12 pobeda i šest poraza što ih je dovelo do vrha tabele. Ekipa trenera Pedra Martineza trenutno zauzima treće mesto u španskoj ACB ligi sa devet pobeda i dva poraza.
U prethodnom kolu Evrolige pobedili su Baskoniju, a u domaćem prvenstvu savladali su Andoru, te se može reći da u dobroj formi dočekuju beogradske crno-bele.
Pored toga, Valensija je upisala sedam trijumfa na svom terenu na istom broju utakmica u Evroligi. Poslednji put su na domaćem parketu poraženi od Hapoela u četvrtom kolu takmičenja.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
OVOLIKO ĆE NIKOLA JOKIĆ MORATI DA ODSUSTVUJE? Poznato stanje povređenog srpskog NBA asa?
30. 12. 2025. u 16:06
NIKOLA JOKIĆ SE POVREDIO, A U DENVERU - HAOS! Američki novinari besni na upravu Nagetsa!
30. 12. 2025. u 12:24
KONAČNO LEPE VESTI ZA KK PARTIZAN! Crno-beli mogu da proslave
30. 12. 2025. u 12:59
EMOTIVNO VEČE NA "OLIMPIKU": Legendarni kapiten se vraća kući, navijačima Rome će biti čudno da ne bodre svog voljenog sina
POSLEDNjI meč 17. kola Serije A donosi emotivan duel na Olimpiku, gde Roma dočekuje Đenovu. U centru pažnje je povratak Danijelea De Rosija u Rim, ovoga puta kao rivala, dok domaćin traži pobedu kojom bi održao korak za timovima iz vrha tabele.
29. 12. 2025. u 09:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)