PROBIJAJU TRAMPOVU BLOKADU: Tankeri s naftom i dalje stižu u Venecuelu
NAJMANjE dva tankera sa naftom stigla su poslednjih dana u Venecuelu, dok se još nekoliko brodova kreće ka njenoj obali, uprkos blokadi koju su uvele SAD, pokazuju podaci sajta "TankerTrackers" namenjenog za praćenje brodova dodajući da jedini potpuno natovareni brodovi koji napuštaju Venecuelu su tankeri kompanije Ševron, koji plove ka SAD uz odobrenje Vašingtona.
Prema podacima sajta "TankerTrackers", najmanje dva sankcionisana broda stigla su u Venecuelu tokom poslednjih dana, dok se još dva, koja nisu pod sankcijama, približavaju njenoj obali, preneo je Rojters.
Dva broda koja se približavaju Venecueli deo su flote koju Kina i Venecuela koriste za otplatu duga sirovim naftnim derivatama namenjenim kineskim lukama.
Prema dostupnim podacima, jedini potpuno natovareni brodovi koji napuštaju Venecuelu su tankeri kompanije Ševron, koji plove ka SAD uz odobrenje Vašingtona, kao i manji brodovi koji prevoze naftne derivate i petrohemijske proizvode.
Prema najnovijim podacima, gotovo dve desetine tankera vidljivo je sa obale u blizini luke Hose, gde čekaju termine za utovar ili instrukcije za isplovljavanje.
Količina nafte zarobljene u tankerima koji još nisu isplovili porasla je na oko 16 miliona barela, sa 11 miliona sredinom decembra.
Dolazak tankera, navodi Rojters, ukazuje na nastojanja venecuelanske državne naftne kompanije PDVSA da proširi skladištenje nafte na moru i nastavi prodaju sirove nafte, iako je američka blokada svela izvoz na minimum.
Tokom decembra, PDVSA je pregovarala o popustima na cene i izmenama ugovora sa kupcima kako bi izbegla vraćanje tereta ili smanjenje proizvodnje.
Ipak, mnogi kupci postaju nestrpljivi jer, prema izvorima iz kompanije, ne postoje realne alternative za izvoz nafte iz zemlje, čak ni korišćenjem brodova koji nisu pod sankcijama.
Situaciju je dodatno zakomplikovao sajber napad koji je ovog meseca primorao PDVSA da obustavi rad centralizovanog administrativnog sistema.
Predsednik SAD Donald Tramp ovog meseca najavio je blokadu svih sankcionisanih plovila koja ulaze ili izlaze iz venecuelanskih voda, u okviru pritiska na predsednika Venecuele Nikolasa Madura.
Ta odluka dovela je do toga da izvoz nafte u decembru bude smanjen na oko polovinu novembarskog nivoa.
SAD su zaplenile su i dva potpuno natovarena tereta venecuelanske nafte, dok njihovi brodovi patroliraju Karipskim morem, a pojačani pritisak uplašio je mnoge vlasnike plovila, što je dovelo do promene ruta ili okretanja brodova, a samo mali broj tankera nastavio je put ka Venecueli.
