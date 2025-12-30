CILj Kijeva je da isprovocira Rusiju na neodgovarajuću reakciju i uzvratne udare, kako bi se prekinuli mirovni pregovori, izjavio je za Sputnjik argentinski stručnjak za međunarodne odnose Marselo Montes, komentarišući ukrajinski napad na rezidenciju ruskog lidera Vladimira Putina.

Foto: Profimedia/Gemini

-Njihov cilj je da isprovociraju Rusiju i izazovu neodgovarajuću reakciju uzvratnim udarima, kako bi na kraju prekinuli mirovne pregovore. Upravo o tome je ruski predsednik danas obavestio američku stranu“, konstatovao je Montes.

Kako je primetio ekspert, pored navodnog napretka u pregovorima američkog lidera Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog u Mar-a-Lagu uvek postoji rizik da treće strane, bilo da su to Britanci ili sami Ukrajinci, isplaniraju terorističke napade kako bi na neki način osujetile mirovni proces.

Prema njegovim rečima, izvesti takve terorističke napade nije jednostavno. Poslati 90 dronova u područje Valdaja u Novgorodskoj oblasti nije nimalo lak zadatak.

Foto youtube /Times Now World Putinova rezidencija koja je bila meta napada

Organizovanje operacije ovih razmera je zahtevno, pa ukazuje na učešće britanskih obaveštajnih službi, zajedno sa ukrajinskim, koje očigledno pokušavaju da poremete mirovni proces, ako je sporazum zaista tako blizu kako Tramp tvrdi, pojasnio je stručnjak.

„Vest je tužna, ali znamo da postoje snage kojima je u interesu da konflikt traje i koje nisu na strani Rusije, već pre na strani Evrope u celini“, istakao je on.

Montes je naveo da ovo može odložiti pregovore za još nekoliko meseci, ali u vojnom pogledu daje Rusiji priliku da nastavi teritorijalni napredak i pristupi pregovorima sa maksimalnom prednošću.

Ranije je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da je kijevski režim izveo teroristički napad na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letelicu.

Sve bespilotne letelice uništile su snage protivvazdušne odbrane Rusije, a u napadu nije bilo žrtava.

Prema rečima ministra, Rusija zbog ovog terorističkog napada ne namerava da se povuče iz pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, on je napomenuo da će pregovaračka pozicija Rusije biti preispitana.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć