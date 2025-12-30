AMERIČKA VOJSKA NA PRVOJ LINIJI FRONTA U UKRAJINI? Zelenski se hitno oglasio, pa šokirao izjavom

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski prokomentarisao je mogućnost raspoređivanja američkih trupa na liniji kontakta.

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, Ukrajina je zainteresovana za takav korak, jer bi to postao snažan element bezbednosnih garancija.

On je to izjavio tokom razgovora sa novinarima.

Volodimir Zelenski je naglasio da je ovo pitanje predmet pregovora, kako sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, tako i sa predstavnicima „koalicije voljnih“. Istovremeno, napomenuo je da je poslednja reč na Vašingtonu.

„Samo predsednik Sjedinjenih Američkih Država može ovo da potvrdi. To su američke trupe i stoga je Amerika ta koja donosi takve odluke. Naravno, mi o tome razgovaramo. Voleli bismo to. To bi bio snažan stav u garancijama bezbednosti“, primetio je Zelenski.

Zelenski se nadovezao na nešto raniju izjavu poljskog premijera Donalda Tuska o raspoređivanju vojske SAD.

(TSN)

BONUS VIDEO: