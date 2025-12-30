Svet

AMERIČKA VOJSKA NA PRVOJ LINIJI FRONTA U UKRAJINI? Zelenski se hitno oglasio, pa šokirao izjavom

В.Н.

30. 12. 2025. u 19:25

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski prokomentarisao je mogućnost raspoređivanja američkih trupa na liniji kontakta.

АМЕРИЧКА ВОЈСКА НА ПРВОЈ ЛИНИЈИ ФРОНТА У УКРАЈИНИ? Зеленски се хитно огласио, па шокирао изјавом

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, Ukrajina je zainteresovana za takav korak, jer bi to postao snažan element bezbednosnih garancija.

On je to izjavio tokom razgovora sa novinarima.

Volodimir Zelenski je naglasio da je ovo pitanje predmet pregovora, kako sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, tako i sa predstavnicima „koalicije voljnih“. Istovremeno, napomenuo je da je poslednja reč na Vašingtonu.

„Samo predsednik Sjedinjenih Američkih Država može ovo da potvrdi. To su američke trupe i stoga je Amerika ta koja donosi takve odluke. Naravno, mi o tome razgovaramo. Voleli bismo to. To bi bio snažan stav u garancijama bezbednosti“, primetio je Zelenski.

Zelenski se nadovezao na nešto raniju izjavu poljskog premijera Donalda Tuska o raspoređivanju vojske SAD.

(TSN)

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GORKA SUDBINA DIVE SFRJ: Na sahrani jedne poginula joj i druga sestra - tu nije bio kraj njene nesreće (FOTO)
Poznati

0 0

GORKA SUDBINA DIVE SFRJ: Na sahrani jedne poginula joj i druga sestra - tu nije bio kraj njene nesreće (FOTO)

JEDNA OD najcenjenijih pevačica Jadranka Stojaković imala je toliko gorku sudbinu, te su ljudi počeli da pričaju kako su joj njene pesme postale kletva. A, zapravo, vlasnica autentičnog i veoma raskošnog glasa, trudila se da živi običnim životom i da radi ono što voli - da peva. Međutim, život joj je priredio takav scenario koji nemam prilike da vidimo ni na filmskom platnu.

29. 12. 2025. u 19:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MILIONI AMERA SU U ŠOKU: Nikola Jokić ih je zapanjio kao niko nikada! (VIDEO)

MILIONI AMERA SU U ŠOKU: Nikola Jokić ih je zapanjio kao niko nikada! (VIDEO)